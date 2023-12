Auto vola giù dal ponte. Muore un giovane, un altro è grave

24/12/2023 11:08:00

Tragedia della vigilia di Natale questa mattina sulle strade di Palermo. Alle 5 una Smart, con a bordo due persone, è volata giù dal ponte di viale Lazio, mentre viaggiava in direzione di viale Michelangelo. L'impatto è stato tremendo: uno dei due, Michelangelo Aruta, di 22 anni, il conducente, è morto sul colpo, mentre l'altro, un ragazzo di 17 anni, è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Cervello, in codice rosso e in prognosi riservata.

Il sottopasso è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni e poi riaperto, con il traffico rallentato nella zona e per immettersi sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo. Indagini in corso da parte della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.