Petrosino, studenti e prof del Nosengo volano a Marsiglia per la Mobilità Erasmus

24/12/2023 20:00:00

Tre studenti delle classi terze di scuola secondaria I grado e le docenti Faraci Anna Maria e Frazzitta Maria dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino hanno partecipato alla mobilità internazionale nella città di Marsiglia, prevista nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 “Mobilità per l’apprendimento individuale”, dall'11 al 18 dicembre.

Il progetto, in consorzio con l’USR, ha visto coinvolti, oltre agli alunni di Petrosino, nove alunni frequentanti diverse scuole della Sicilia. Quella presso il College Chape di Marsiglia è stata una settimana intensa di crescita, di incontri, di scambio di esperienze: agli studenti è stata offerta l’opportunità di condividere attività laboratoriali e apprendimenti e agli insegnanti di osservare, in assetto di Job shadowing, le pratiche didattiche dell’istituto accogliente.

Focus del progetto tematiche ambientali e didattica innovativa: Green Issues, EU Citizenship, Digitalizzation e Innovative Methodologies, Interessanti anche le escursioni e le visite organizzate nella città francese e dintorni: Tour D’Aigues, Eco – Collège, Notre Dame de La Garde, Notre Dame de La Major, Vieux Port, isole Frioul e Chateau D’If, Grotte Cosquer.

Come ogni mobilità Erasmus anche questa rappresenta un’eccezionale opportunità per la crescita umana e culturale di ciascuno, per migliorare le competenze professionali dei docenti e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, per potenziare le competenze linguistiche degli studenti e, in generale, per ampliare la conoscenza dei sistemi di istruzione dei Paesi europei.

Particolari ringraziamenti vanno al dirigente scolastico Domenico Pocorobba e alla referente Erasmus Vita Giordano che hanno reso possibile questa importante esperienza formativa all’estero.