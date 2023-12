Quel bar di Marsala e lo scontrino con il servizio calcolato sei volte 

25/12/2023 09:05:00

Servizio, servizio, servizio. E ancora servizio. Sembra una partita a tennis, in realtà è lo scontrino tipo di un noto bar di Marsala. Secondo alcuni clienti, che hanno scritto alla redazione di Tp24, c'è qualcosa di furbo, nel calcolo del conto da pagare. Infatti, per ogni ordinazione, viene calcolato, a parte, un conto "servizio". Uno per ogni prodotto. Con un rincaro dello scontrino del 15%, come si vede dall'immagine allegata. Patatine e mandrole costano 1,50 euro? Ecco allora 23 centesimi. Un calzone costa due euro? Ecco 30 centesimi di servizio...

Sia chiaro, fare pagare il "servizio" al tavolo è nelle facoltà di un bar. Purtroppo non ci sono regole precise, un po' come il "coperto" al ristorante. Ma è importante la trasparenza. Cioè, fare sapere ai clienti come viene calcolato, appunto, il servizio, e con che maggiorazione.

Sono tanti i furbetti dello scontrino che, in barba alla trasparenza, soltanto al momento di far pagare il conto informano l’ignaro cliente che c’è una maggiorazione di prezzo per le consumazioni al tavolo. Questo “aumento” (che non dovrebbe superare il 15-20% del totale) un tempo serviva per pagare i camerieri quando non esistevano i contratti di lavoro.

Ecco perché, oggi che il contratto di lavoro è un obbligo di legge (e purtroppo sappiamo invece quanti camerieri lavorano in nero anche nei bar più blasonati ...) appare quanto mai immotivato. La maggiorazione per il servizio al tavolo in molti casi è superiore al doppio del prezzo iniziale: un sovrapprezzo di oltre il 100% è davvero esagerato. Qualche attività si riserva persino una maggiorazione di prezzo in determinate fasce orarie, in presenza di eventi specifici o in certe giornate di festa: anche in questo caso il listino con i prezzi e le loro variazioni (opportunatamente evidenziate) deve essere messo in mano al cliente prima che ordini la sua consumazione.