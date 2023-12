 Mattino in Sicilia

25/12/2023 20:00:00

Terso ed allegro è il cielo di Sicilia,

quando al mattino s'ode rumore d'armenti

effondersi sopra balze assolate,

e sui gialli pascoli del grano

appena mietuto,

costeggiando torrenti celati

di verdi frescure,

v'è odore di menta.

Accompagna il pastore

l' imponente veduta dei monti

cresciuti dalla spuma del mare

ove s'ergono, misteriosi, ai suoi fianchi.

Voci lontane quasi inesplicabili, s'odono

tra i campi di Sutera. Sembrano

atavici canti o antiche nenie dissepolte

in un campo di grano.

Sono giovani antichi, e

I loro occhi brillano di luce

rapita, pur nell'immane fatica.

I loro gesti sublimano

il tempo, come le

antiche sembianze che riaffiorano

stanche, ma vive,

tra i vicoli di Mussomeli e

sotto l'inespugnabile Castello.

Giovani guerrieri Sicani a Casteltermini,

danzano alla festa del Tatarata',

come a quella dei Diavoli di Gangi

di Lercara e di Montedoro,

Imbevuti di voluttà.

In ogni parte il cielo azzurro si scompone

quando fra le nubi compare, dopo il gran volo, Dedalo sorridente

sulle terre di Cocalo.

Il tempo sembra essersi fermato.

Ovunque noi andiamo,

il passato ci guida, e da un'ombra traspaiono mille ombre.

Invochi anche tu, o straniero, la soave

fanciulla rapita, che triste si è addormentata sulle rive del Lago,

affinché Cerere, sua mirabile Madre, ci sia propizia nel raccolto per l'anno a venire?

Che tu possa saziarti e gioire

alla nostra tavola, o straniero,

finché lo vorrai, e sii il benvenuto

in ogni tempo.

D' altronde, nessuno qui da noi è mai stato straniero davvero.

Ti guarderò mentre sospiri,

oh terra dai dolci lamenti.

Anch'io, come tutti, ho pianto ogni volta,

quando le spalle ho dovuto voltare

al tuo bel viso,

e da Scilla, le luci di Zancle furono per noi, sempre, tristi lumini di veglie come mille lacrime accese

su ogni docile volto che migra,

tra dolore e dolore, tra morte

e rimpianto.

Noi non ti lasceremo mai

o terra impareggiabile,

ovunque noi andremo.

Il vento ora sibila antichi versi;

porta con sé la tenue polvere

del Sahara e la voce dei mille popoli

che ti hanno amata,

oh Sicile.

Marcello Ritondo