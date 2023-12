Marsala, spesa di Natale con rissa in un supermercato

26/12/2023 09:54:00

Vigilia di Natale con rissa, a Marsala. In un supermercato della periferia nord della città, infatti, il 24 Dicembre è accaduto un episodio poco spiacevole. Tra due uomini in fila per pagare alla cassa, sono volate parole grosse su chi aveva la precedenza, e la lite è degenerata in una rissa.

Tra lo sguardo meravigliato e preoccupato di clienti e personale, i due, di circa cinquanta anni, hanno pensato bene, in omaggio forse allo spirito natalizio, di contendersi la precedenza nella fila alla cassa a suon di botte.

I testimoni raccontano anche che è stato sparso del sangue, tra un pugno e l'altro, con tanta paura per chi ha assistito alla scena, fino all'arrivo della polizia, che ha sedato gli animi, identificato e denunciato i due.