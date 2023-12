Alcamo, dopo l'esplosione caseificio chiuso perché non a norma

27/12/2023 10:23:00

Non adegua il caseificio di via Porta Palermo ad Alcamo, dopo l'eplosione avvenuta lo scorso giugno e per questo motivo è stata imposta la cessazione dell’attività. L’incidente lo scorso 19 giugno, con una fiammata prima, seguita da uno scoppio, con danneggiamento dei locali. Il danno è stato limitato perché il titolare è riuscito a chiudere il gas procurandosi ustioni di primo e secondo grado.

Il tutto sarebbe partito da un fornellone, alimentato da una bombola Gpl. La deflagrazione ha provocato lo scoppio delle vetrate, il distacco dell’intonaco sul soffitto e il danneggiamento dell’impianto elettrico. Il titolare in seguito però non ha eseguito le opere di messa in sicurezza e in ordine degli impianti, per rendere il locale nuovamente sicuro per l’attività. I vigili del fuoco, infatti, avevano espresso la necessità di sospendere l’attività fino al ripristino degli impianti.

Ai primi di novembre, sono state richieste inormazioni inerenti le prescrizioni espresse, specificando che in assenza di riscontro entro 15 giorni l’esercizio dell’attività sarebbe stato oggetto di apposito provvedimento di divieto di prosecuzione. Nulla è stato presentato, e non si è potuto fare altro che procedere alla immediata cessazione dell’attività.