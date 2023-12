Marsala, rifiuti abbandonati al lungomare Boeo

30/12/2023 12:00:00

Al lungomare Boeo di Marsala non c'è solo la pista ciclabile protagonista del momento, ma come potete vedere dalle foto allegate, ci sono molti rifiuti disseminati lungo tutto il litorale.

"Vi segnalo la presenza di spazzatura (di ogni genere) sul lungomare Boeo di Marsala - ci scrive il nostro lettore Antonino - . Ogni volta lo scenario non cambia, si nota dalle foto che la spazzatura non viene raccolta da diverse settimane, visto che giace lì ormai da giorni, mi chiedo, com'è possibile che nessun operatore ecologico venga impiegato in quella zona per la bonifica del territorio? Come si fa a lasciare all'incurìa un posto così bello?. Anziché pensare a realizzare le piste ciclabili perché questa amministrazione non pensa a curare di più il territorio?".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.