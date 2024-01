Mazara, reclutare medici e avere risposte immediate sui problemi dell'ospedale

02/01/2024 06:00:00

Le necessità urgenti dell'ospedale ‘Abele Ajello’ e la rilevante questione, legata al reclutamento di personale medico, sono i temi al centro di un recente incontro (la cui richiesta urgente avevamo già trattato in questo articolo) tra il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Vincenzo Spera ed il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.



“SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE” - Il 29 dicembre scorso, durante l’incontro pomeridiano tra i due - il cui contenuto è stato diramato tramite un comunicato stampa - Quinci ha detto a Spera che “servono risposte immediate” per il nosocomio cittadino. L’incontro, definito “schietto e diretto” con il commissario, è stato “focalizzato sulle urgenti necessità dell'ospedale Abele Ajello e sulla rilevante questione legata al reclutamento di personale medico”.

CHIESTE “RISPOSTE TEMPESTIVE” - “Nel corso della discussione - prosegue la nota - il sindaco Quinci ha manifestato con determinazione l'importanza di ottenere risposte tempestive, impegnandosi attivamente nella ricerca di soluzioni concrete”.

DUE MEDICI CON TURNO MENSILE - Una soluzione ‘tampone’ è stata prospettata dal primo cittadino - nell’attesa di scrivere definitivamente la parola fine ad almeno una parte degli innumerevoli disservizi che gravano, ormai da anni - per questo pezzo di sanità provinciale malata. La proposta è quella di impiegare due medici, con turno mensile, nel reparto di medicina dell'Abele Ajello - provenienti da reparti analoghi di altri ospedali della provincia - idea che è stata condivisa da Spera.

I CONCORSI ‘FANTASMA’ - Passano gli anni e la solita solfa viene ammannita dai vari commissari ‘straordinari’ - ormai sempre più ‘ordinari’ nel sistema sanitario regionale siciliano - in relazione al tema ‘carenze di organico’ e ‘concorsi’. “Per quanto riguarda il reparto di Medicina - prosegue la nota della portavoce del sindaco Quinci - il commissario ha anticipato che a breve si terrà il concorso per la posizione di primario, mentre per la stessa posizione nel Pronto Soccorso è attualmente in atto il concorso.

Ne scriviamo da anni, qui su Tp24.it, di questi ormai animali mitologici: i ‘concorsi senza tempo’, quelli che vengono banditi col contagocce o che, quando espletati, non raggiungono quasi mai l’obiettivo di colmare ciò che politicamente - ai piani alti della politica regionale siciliana - non conviene colmare. E la parola più usata è ‘a breve’. Sembra, vieppiù, quasi una categoria temporale che fa, dell’indefinito trascorrere del tempo, una sorta di salvagente stupido, dietro cui - alcuni - pensano di potersi ancora rifugiare, credendo che i cittadini siano tutti cretini.

L’ANGIOGRAFO ‘MIGRANTE’ - “Il commissario Spera ha fornito rassicurazioni sulla conclusione dei lavori, entro la prima settimana di gennaio”, della stanza che accoglierà l'angiografo ‘migrante’ (come lo abbiamo rinominato noi di Tp24.it, nei mesi scorsi. Ne abbiamo scritto fino allo sfinimento, ben nove volte, da agosto 2021 potete farvi un’idea qui) acquistato per Cardiologia dell’A. Ajello e dirottato a Castelvetrano con alto rischio degli operatori) e “sull'avanzamento del processo che porterà all'acquisto dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica”. Ricordiamo sempre, ai nostri lettori, poiché male non fa, che questa importantissima apparecchiatura cardiologica - a distanza di 4 anni - non è stata ancora installata presso il nosocomio mazarese, un DEA di primo livello (solo sulla carta).

UN ‘MINIMO DI FUNZIONALITÀ’ - “L'incontro - conclude il comunicato stampa - si è concentrato sull'importanza di garantire almeno un minimo di funzionalità dell'ospedale Abele Ajello, al fine di fornire servizi certi alla cittadinanza. Sono state inoltre discusse le prospettive future della sanità in provincia che indicano, grazie ai fondi del PNRR, una riforma dell'assistenza territoriale finalizzata a definire un nuovo modello organizzativo del Servizio Sanitario, orientato verso una sanità più vicina alle persone”. Il sindaco Quinci esprime apprezzamento per la collaborazione proficua con l'ASP di Trapani e riafferma l'impegno costante dell'amministrazione comunale nell'assicurare un servizio sanitario di qualità per tutti i cittadini di Mazara del Vallo. Comune di Mazara.

IL COMITATO ‘SENTINELLA’- Lotta per la legalità e attuare l’Atto Aziendale relativamente all’Ospedale ‘A.Ajello’, ma non solo. Sono queste alcune delle principali richieste, lanciate ai rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche, delle associazioni ed ai cittadini da parte del neo Comitato Cittadino Permanente in difesa del nosocomio mazarese. L'appello - per “evitare la probabile chiusura dello stesso ospedale” - è stato lanciato il 29 dicembre scorso, presso il Civic Center di Mazara. L’occasione si è presetata durante la conferenza stampa di presentazione del gruppo di volontari, presieduto dal portavoce, Vincenzo Montalbano Caracci.



