In arrivo pioggia e freddo. Epifania con il maltempo in Sicilia

03/01/2024 20:00:00

Pioggia e freddo per l'Epifania anche in Sicilia. Secondo le previsioni dei meteorologi da venerdì 5 gennaio una perturbazione raggiungerà le regioni centro-settentrionali e nella giornata dell'Epifania scenderà su quelle centro-meridionali e sulle Isole, con condizioni di maltempo anche intenso: previsti temporali e forte vento freddo.

Maltempo in Sicilia nel fine settimana - In Sicilia, tempo stabile nei prossimi giorni con sole che si alternerà alle nuvole. Da venerdì il cielo sarà coperto e le temperature inizieranno a calare. Abbondanti piogge previste per sabato 6 gennaio, quando un'area di bassa pressione abbraccerà la regione determinando una giornata di tempo maltempo, in particolar modo al mattino. Le temperature subiranno un lieve crollo termico. Andrà un poco meglio il 7 gennaio, soprattutto nella parte nord della Sicilia con la pioggia che dovrebbe lasciare spazio ad un timido sole. Ancora precipitazioni, invece, a sud-est dell'Isola. Dal 9 gennaio, però, attese nuove piogge e un abbassamento delle temperature.

Un vortice alimentato da una correnti artiche, sarà responsabile di un sensibile rinforzo dei venti intorno allo Stivale. Se la tendenza sarà confermata si attendono ulteriori condizioni di instabilità al Centro-Sud, con maltempo accompagnato da nevicate in abbassamento di quota sull'Appennino. Tutto ciò porterà temperature più basse, anche in Sicilia e Sardegna, a partire da giovedì sera e per tutto il week end, quando in Sicilia sono attese abbondanti piogge. Dal 9 gennaio, poi, ovvero il Burian siberiano investirà tutta l’Europa, provocando ancora un sensibile calo delle temperature.