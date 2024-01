Ci si può ancora vaccinare contro il Covid. La campagna dell'Asp di Trapani

03/01/2024 09:32:00

L’Asp di Trapani invita tutti a aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19. La vaccinazione è una scelta libera e fondamentale, e rappresenta un efficace strumento di prevenzione contro il Covid-19, per questo motivo è essenziale non abbassare la guardia, per proteggere la salute nostra e dei nostri cari, in particolar modo per le persone più fragili e per questo “vulnerabili”, per i quali è fortemente raccomandata. La vaccinazione è gratuita e consigliata per tutta la popolazione.

Per essere vaccinati non è necessario l’appuntamento, basta recarsi presso i centri vaccinali distrettuali dell'Asp negli orari sottoindicati, oltre che nel corso delle aperture straordinarie che saranno di volta in volta comunicate. Inoltre, è possibile rivolgersi ai Medici di Medicina Generale, che sapranno fornire le informazioni utili per ricevere la vaccinazione. Orari di apertura degli Ambulatori Vaccinali di Igiene Pubblica Distrettuali per la vaccinazione anti-covid19

Trapani-Erice Viale delle Province n° 2 - presso Cittadella della Salute - Palazzo Giglio LUN = 09:00 - 12:00; MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; MER = 09:00 - 12:00; GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ; VEN = 09:00 - 12:00

Marsala Piazza Marconi n° 1 LUN = 09:00 - 12:00; MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; MER = 09:00 - 12:00; GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; VEN = 09:00 - 12:00

Mazara del Vallo via Furia Tranquillina n° 1 LUN = 09:00 - 12:00; MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; MER = 09:00 - 12:00; GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; VEN = 09:00 - 12:00

Castelvetrano Piazza Martiri D'UngheriaLUN = 09:00 - 12:00; MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; MER = 09:00 - 12:00; GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; VEN = 09:00 - 12:00

Alcamo Viale Europa 60LUN = 09:00 - 12:00; MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; MER = 09:00 - 12:00; GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00; VEN = 09:00 - 12:00