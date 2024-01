I fatti del 4 Gennaio 2024: strage in Iran, Mosca colpisce ancora, polemiche sul deputato pistolero

04/01/2024 07:27:00

Ecco i principali fatti di oggi, 4 Gennaio 2024, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Attentato in Iran. Nel giorno della commemorazione del generale Qassem Soleimani, l’esplosione di due ordigni piazzati vicino alla sua tomba ha fatto più di cento morti e 140 feriti. Israele e Usa negano il loro coinvolgimento ma Teheran promette vendetta. Si teme un allargamento del conflitto

• La Cisgiordania piange la morte di al-Arouri, numero 2 di Hamas. L’Egitto congela i negoziati per il cessate il fuoco. Intanto l’esercito israeliano fa sapere che un altro ostaggio è morto nel tentativo di liberarlo

• Mosca colpisce ancora. Ha distrutto una scuola a Kharkiv. Ieri Russia e Ucraina si sono scambiati quasi 500 prigionieri





• Emanuele Pozzolo, il pistolero del veglione di Delmastro, accusa Luca Campana di essersi sparato da solo. Ma la vittima smentisce: «Io l’arma non l’ho toccata». Probabilmente oggi il deputato verrà sospeso da Meloni

• Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti si riunisce per decidere eventuali sanzioni a carico di Marcello Degni, il magistrato contabile che auspicava l’ostruzionismo sulla manovra per far «sbavare» il governo

• Verdini ha fatto scena muta davanti al gip. S’è avvalso della facoltà di non rispondere. I suoi avvocati hanno bisogno di tempo per studiare le settemila pagine dell’inchiesta che sono arrivate solo 48 ore fa. Intanto dalle intercettazioni spunta il nome di Salvini

• Nel 2021 l’evasione fiscale era pari a 83,6 miliardi. Una cifra molto alta, anche se inferiore di 2,7 miliardi rispetto all’anno precedente

• Per dicembre la bolletta del gas scende del 6,7 per cento. La spesa annua per il gas a famiglia è di 1.307 euro

• Dopo sedici giorni di silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social network. Ha ringraziato i fan che le sono rimasti vicino anche dopo lo scandalo de Pandoro Balocco

• In Giappone le vittime del terremoto sono 78. Le scosse di assestamento rendono difficili i soccorsi.

• Riguardo alla collisione dei due aerei all’aeroporto di Tokyo sia la Japan Airline sia il pilota, unico superstite del velivolo della guardia costiera, hanno detto di essere stati autorizzati dalla Torre di controllo. Ora parleranno le scatole nere

• Trump ha presentato ricorso contro la decisione del Maine e del Colorado di escluderlo dalle primarie per l’assalto a Capitol Hill

• Un Kennedy in corsa per la Casa Bianca. Robert jr, figlio di Bob, si è qualificato per le primarie nello Utah. Correrà come indipendente. Ora deve conquistare il diritto di correre negli altri 49 Stati

• Attesa per la pubblicazione della lista dei nomi degli amici di Jeffrey Epstein. In America scommettono sulla presenza di Donald Trump

• Ieri in Vaticano Papa Francesco ha ricevuto padre Georg. È la prima volta che i due si incontrano dopo che il segretario di Benedetto XVI è stato rispedito in Germania

• Una gip di Milano ha riaperto il caso dei quadri spariti degli Agnelli. Ha chiesto ai pm di accedere alle banche dati del ministero e di sentire due governanti di Marella

• La procura di Trieste ha disposto la riesumazione della salma di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto. In dubbio l’ipotesi del suicidio (alla quale la famiglia non ha mai creduto)

• Gèrard Depardieu rischia di perdere la Legion d’Onore. La Gran Cancelleria ha avviato un procedimento disciplinare a seguito delle accuse di molestie





• Federica Pellegrini è diventata mamma. La piccola Matilde è nata all’ospedale Sacro Cuore di Negrar vicino Verona ieri mattina alle 6.51. Madre e figlia stanno bene per la gioia del papà, Matteo Giunta

• L’attore neozelandese Russell Crowe ha lontane origini italiane. Un suo trisavolo era ascolano

• Dopo 43 partite vinte di fila, Djokovic ha perso contro De Minaur per 6-4; 6-4. A preoccupare il serbo non è tanto la sconfitta quanto il dolore al polso

• La Roma batte in rimonta la Cremonese per 2 a 1. Ai quarti di Coppa Italia giocherà il derby con la Lazio. L’Atalanta, che ha sconfitto il Sassuolo per 3 reti a una, si scontrerà con il Milan

• Youcef Atal, difensore algerino del Nizza, è stato condannato a otto mesi con la condizionale per incitamento all’odio religioso

Titoli

Corriere della Sera: Strage in Iran, alta tensione

la Repubblica: La strage dei Pasdaran

La Stampa: Iran, paura escalation

Il Sole 24 Ore: Frodi fiscali, così i tecnici delle Entrate / danno la caccia ai falsi crediti d’imposta

Avvenire: I giorni dell’Iran

Il Messaggero: Attacco all’Iran, sale la tensione

Il Giornale: Sparo al veglione / Ora è giallo sulle versioni

Leggo: Stage in Iran, rabbia di Teheran

Qn: La bomba Iran

Il Fatto: L’uomo del Ponte: «Salvini / e Francesca a disposizione»

Libero: Lo scandalo della toga rossa

La Verità: Se questo è un giudice

Il Mattino: Ambulanti, fi apre all’Ue

il Quotidiano del Sud: La corda tesa del senso dello Stato

il manifesto: Variante / iraniana

Domani: Così Salvini ha incontrato Huawei / Il colosso cinese cliente dei Verdini