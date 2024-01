Castelvetrano, il Comune affida due terreni confiscati e la palestra di via Tripoli

04/01/2024 19:00:00

Il Comune di Castelvetrano vuole affidare due terreni confiscati alla mafia e passati al patrimonio comunale. I due appezzamenti di terreno si trovano in contrada Magaggiari e il bando di concessione prevede che vengano affidati per nove anni, rinnovabili. Chi volesse partecipare al bando dovrà far pervenire richiesta al Comune entro le ore 12 del 2 febbraio 2024.

La commissione valuterà caratteristiche e importo delle opere e degli interventi che il proponente vorrà realizzare per l’utilizzo dell’immobile e l'investimento per un pubblico pubblico. Ma sarà valutata anche l’attività economica da esercitare e la maggiorazione sul canone posto a base d’asta.

******

Bando per la gestione della palestra in via Tripoli - L'amministrazione comunale di Castelvetrano vuole affidare la palestra polivalente di via Tripoli ad associazioni o società che si occupano di sport. L’Ufficio patrimonio ha pubblicato il bando di affidamento. La concessione sarà di sei anni, rinnovabili e con un canone di concessione di 6.200 euro annui.

Chi si aggiudicherà la gestione potrà portare in detrazione dal canone annuo l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria che lo stesso avrà l’obbligo di effettuare sull’immobile oggetto di concessione, in quanto indispensabili per la messa in funzione dell’impianto. Le domande per partecipare al bando dovranno essere presentato entro le ore 12 del 2 febbraio 2024.