L'acqua inquinata a Trapani, il Sindaco Tranchida minimizza. Il caso su Canale 5

04/01/2024 21:25:00

Il Sindaco Giacomo Tranchida interviene sul caso dell'acqua inquinata a Trapani, e sui divieti in diverse zone di Trapani. Per Tranchida, "la zona interessata é ben circoscritta"

Aggiunge il Sindaco: "Le verifiche in corso sono previsti dalle procedure adottate dagli uffici che, al massimo delle loro forze, stanno adoperandosi per trovare la causa di tale problematica. Relativamente alle scuole, allo stato odierno non ci risultano criticità anche se sarà nostra cura provvedere, per puro scrupolo e prima dell'apertura delle stesse, a fare i prelievi per analizzare l'acqua. Inoltre, si sta parimenti provvedendo anche con interventi con videocamere lungo la condotta per intercettare meglio l'eventuale commistione".

Intanto continuano le segnalazioni. Repubblica riporta, nell'edizione digitale siciliana, il caso di un'infezione per un bambino che aveva lavato i denti. E domani sulla vicenda accenderà i riflettori anche Canale 5, durante il programma Mattino 5, con un collegamento alle 8 e 40 con il consigliere di opposizione Tore Fileccia.