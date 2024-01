Questa sera “Gate 4 & Friends” al Teatro Impero di Marsala

04/01/2024 10:59:00

Un viaggio emozionale, tra le sonorità tipiche del Natale, un momento di incontro e condivisione in cui ricordare che non esistono distinzioni di età, di genere o sesso, né barriere o pregiudizi, ma che “E’ Natale per tutti”.

Questa sera, giovedì 4 gennaio, alle ore 21, al Teatro Impero di Marsala, andrà in scena, ad ingresso gratuito, il concerto “Gate 4 & Friends”. Una grande festa in musica in cui si racconta l’amore, le paure, ma soprattutto la fiducia e la speranza in un futuro migliore grazie ad un cast straordinario, pronto a regalare sorrisi e a trasmettere energia positiva al pubblico presente, per regalare una serata indimenticabile.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno al Teatro Golden di Palermo, il produttore e direttore di Music Village Production e dell’Associazione Culturale “Parole Semplici” Edmondo Teodolindo Negri, ha voluto regalare alla città di Marsala un evento unico nel suo genere, fermamente convinto che la musica sia un linguaggio universale, in grado di unire le persone nonostante le loro profonde differenze sociali, economiche e culturali.

Protagonisti della serata sono i “Gate4”, un gruppo vocale di quattro artisti, composto da Rary Milani, Davide Fanni, Thamara Scarpace e Luca Fricano, uniti dalla voglia di stare insieme, condividendo con impegno un viaggio creativo e spensierato. Sul palco l’Orchestra Etienne, con i musicisti Joe Gagliardo, al pianoforte, Emanuele Rinella, alla batteria, Salvo Compagno, alle percussioni, Giovanni Messina, al basso, Edmondo Teodolindo Negri, alle chitarre e al piano e un coro di oltre 20 elementi.

A confermare lo spirito di aggregazione e condivisione dell’evento, il coinvolgimento di alcuni studenti marsalesi in rappresentanza degli istituti comprensivi “Garibaldi-Pipitone” e “Mario Nuccio” e del V circolo “Onorevole Francesco De Vita”.

«È Natale per tutti – sottolineano i Gate4 – Ogni barriera, pregiudizio e condizionamento sarà abbattuto perché crediamo che l’arte non abbia età, sesso o provenienza, e sia un mezzo che, per fortuna, ancora oggi, emoziona e rende ogni individuo unico e speciale».

Il concerto di Natale “Gate 4 & friends” si avvale del patrocinio del Comune di Marsala, che ha messo a disposizione il teatro, comprensivo di Vigili del Fuoco e Siae, e del supporto dei partner commerciali Wi-Finet e Tecnpower. Per ritirare il biglietto gratuito, ci si potrà rivolgere all’ufficio della Pro Loco in via XI Maggio, alla libreria “Mondadori” e presso il botteghino del Teatro Impero.