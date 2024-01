I fatti del 5 Gennaio: Meloni e i ricatti, via Pozzolo, l'Isis avverte Hamas

05/01/2024 07:32:00

Ecco i principali fatti di oggi, 5 Gennaio 2024, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Nella conferenza stampa Giorgia Meloni ha risposto per tre ore a 45 domande. Ha fatto solo una breve pausa alla numero 40 per fare la pipì. Ha parlato di Pozzolo, Verdini, Mes, Patto, privatizzazioni, familismo e poi ha rilanciato il suo «non sono ricattabile» in merito a una storia di attacchi e condizionamenti che però non ha voluto chiarire. Qui l'articolo di Tp24

• Luca Campana, l’elettricista che la notte di capodanno s’è beccato un proiettile nella coscia, ha denunciato Emanuele Pozzolo. Il deputato, ormai sospeso da Fdi, continua a proclamarsi innocente





• Il consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni va verso il giudizio disciplinare. L’organo di autogoverno della magistratura contabile ha disposto l’invio immediato degli atti al Procuratore generale

• L’Isis rivendica l’attacco in Iran e avverte Hamas: «La guerra è giusta solo se Santa». L’Iran cancella i pubblici funerali e invitai Pasdaran a pazientare

• Mentre in Libano si svolgono i funerali del nuovo martire Al-Arouri, gli Usa uccidono il leader di Harakat al Nujaba in Iraq

• I giudici israeliani bocciano ancora una volta Netanyahu. Le legge che lo metteva al riparo da contestazioni è stata rinviata a dopo le elezioni

• Trump presidente condannava la Cina ma l’imprenditore non esitava a prendere 5,5 milioni di dollari dal governo di Pechino

• Il debito Usa ha superato la cifra record di 34 mila miliardi di dollari. Dem e conservatori si incolpano a vicenda

• L’agenzia delle Entrate assume quattromila persone per mettersi in regola con il Pnrr

• Carrefour boicotta la Pepsi perché ha aumentato troppo i prezzi

• Coca-Cola scarica Chiara Ferragni e prepara una nuova campagna pubblicitaria

• A Milano tre cretini che si annoiavano hanno teso un cavo d’acciaio ad altezza d’uomo in viale Toscana. Quando un’auto l’ha centrato loro si sono messi a ridere

• I giudici argentini bocciano la riforma Milei che riduce i risarcimenti per i licenziamenti e i giorni di maternità. Il governo farà ricorso

• In Svezia fanno -43 gradi. Erano 25 anni che nel Paese non si registrava un gelo simile

• Per benedire una coppia gay bastano 10, 15 secondi. Il dicastero della Dottrina del Vaticano detta le norme di condotta

• Le prime 40 pagine della lista degli amici di Jeffrey Epstein sono state desecretate. Tra i 150 nomi ci sono il principe Andrea, gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump e tante star americane. Molti non hanno commesso alcun reato ma spuntano orge con minorenni e si parla anche di “un anonimo primo ministro”

• A Napoli l’Asl ha deciso di ordinare uno stop ai ricoveri a causa del sovraffollamento degli ultimi giorni dovuto all’aumento di influenza e Covid

• Marco Cappato ha passato il capodanno in ospedale per un’ischemia. Sta bene ma deve subire un intervento al cuore

• Susanna Tamaro è caduta dalle scale durante una crisi di sonnambulismo. Ha diverse fratture ma è felice perché poteva andare decisamente peggio

• Dopo nove anni di galera Oscar Pistorius esce dal carcere. Resterà in libertà vigilata fino al 2029. Nel 2013, l’atleta paralimpico aveva ucciso la sua compagna Reeva Steenkamp

• I Delon si dichiarano guerra. Anthony primogenito denuncia le sorellastra Annouchka di non averlo informato sulle condizioni del padre, e Alain denuncia il figlio Anthony per diffamazione: «Rovina la mia reputazione»

• Un’anziana è stata raggirata dalla sua badante che l’ha tenuta segregata per sette anni in Romania

• Britney Spears stronca i rumors e fa sapere che non tornerà alla musica: «Ora faccio la ghostwriter e mi piace»

• La Juve batte la Salernitana per 6 reti a 1 e vola ai quarti di Coppa Italia.

• Tiago Pinto, general manager della Roma, lascia i giallorossi.

• Nadal è ai quarti. A Brisbane, in Australia, il campione spagnolo ha asfaltato l’australiano Kubler con il punteggio di 6-1; 6-2

Titoli

Corriere della Sera: Meloni: irresponsabili tra noi

la Repubblica: Meloni, l’ombra del ricatto

La Stampa: «Via Pozzolo, difendo Salvini»

Il Sole 24 Ore: Usa, debito record di 34mila miliardi / Francia e Germania, risale l’inflazione

Avvenire: «Benedite bene»

Il Messaggero: Meloni: «Do io le carte / No ai condizionamenti»

Il Giornale: «Io sono Giorgia» atto secondo

Leggo: «Meloni, con me niente ricatti»

Il Fatto: «Niente questione morale» / Giorgia, leggi queste carte

Libero: LEI / è tornata

La Verità: Meloni fa le pulizie della Befana

Il Mattino: «Non mi faccio condizionare»

il Quotidiano del Sud: Alla prova del governo del fare

il manifesto: Io, patria / e famiglia

Domani: Bugie, dati errati e propaganda / La realtà parallela di Meloni