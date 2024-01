Marsala, la polizia municipale sequestra un panificio abusivo

05/01/2024 15:10:00

Un panificio totalmente abusivo è stato sequestrato dalla Polizia Municipale di Marsala in contrada Pastorella.

Situato in un fondo rustico, dove si arriva percorrendo una stradina interna dalla statale, i gestori panificavano in alcune stanze della struttura, del tutto in assenza delle autorizzazioni amministrative e sanitarie. Sono state elevate sanzioni per diverse migliaia di euro come previsto dalle norme in materia e da quelle igienico-sanitarie in particolare.

Sono state sequestrate anche le attrezzature per impedire la continuazione della panificazione, i cui prodotti venivano caricati su un'auto, ritrovata proprio con del pane nel bagagliaio pronto per la distribuzione.

Il Comando della Polizia Municipale - che ha agito di concerto con il reparto SIAN dell'Asp - sta facendo degli ulteriori accertamenti sulla regolarità degli immobili all'interno dei quali si svolgeva l'attività di panificazione abusiva.