05/01/2024 18:06:00

Le forti raffiche di vento che flagellano Trapani e il suo hinterland hanno fatto schiantare al suolo alcuni alberi collocali nella zona del Palazzetto dello Sport.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Quanto accaduto, però, pone l'accento sulla manutenzione del verde pubblico in città. Non è la prima volta, infatti, che si verificano episodi del genere che non possono essere da imputare soltanto alle intemperie.