Marsala, la pista ciclabile "attraversa" la strada al porto 

05/01/2024 09:05:00

Ancora segnalazioni di pericoli per la pista ciclabile urbana di Marsala. Questa volta è il turno di un pericoloso attraversamento della pista che taglia la sede stradale al porto, congiungendo le due corse ciclabili.

"Questa foto evidenzia il collegamento tra le due corsie di marcia, nella trafficata zona del porto, della assai discussa PISTA CICLABILE URBANA - scrive Progettiamo Marsala sui social -. Appare evidente la pericolosità di tale attraversamento. Dubitiamo che tale pista, così come realizzata, possa essere collaudata e soprattutto temiamo per l'incolumità di chi si avventurerà ad utilizzarla.

Magari il Sindaco dirà qualcosa in merito nella conferenza stampa che ha indetto per oggi".

Ma c'è un'altra segnalazione che riguarda la pericolosità di alcuni tombini che si trovano al lungomare sulla pista ciclabile.

"Mi permetto di segnalare, come evidenziato nelle foto allegate, che i tombini del lungomare Boeo in direzione Trapani sono stati lasciati al di sotto del livello del manto stradale - scrive il lettore di tp24 Luciano Stabile - diventando un pericolo serio per i ciclisti che si trovassero a percorrere la pista. Mentre, in direzione Porto, sono stati portati a livello stradale subito dopo avere asfaltato la pista".