I fatti dell'8 Gennaio: Pozzolo sempre più in difficoltà, razzi e bombe in Palestina, Musk e la droga

08/01/2024 06:37:00

E' l'8 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La posizione di Pozzolo si fa sempre più imbarazzante. Dicono che quella sera fosse brillo. Giorgia Meloni l’ha scaricato, Gianfranco Fini lo definisce «un balengo», il partito si prepara a espellerlo. Lui ha passato questi giorni chiuso in casa sua a Rosazza. È uscito solo per andare in chiesa

• Hezbollah ha lanciato 62 razzi contro Israele, lo Stato ebraico ha risposto con nuovi bombardamenti. La guerra a bassa intensità a ridosso del confine con il Libano rischia di degenerare in conflitto aperto. Scontri anche nella Striscia e in Cisgiordania. La Casa Bianca è molto preoccupata

• Il segretario di Stato americano Blinken è impegnato nel quarto viaggio in Medio Oriente in quattro mesi





• Era il Natale ortodosso e Putin ha partecipato ad una funzione nella chiesa dell’Immagine del Salvatore, nella residenza presidenziale a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca. Poi si è intrattenuto con le famiglie dei soldati caduti in Ucraina

• Negli Stati Uniti è diventato virale un filmato agiografico in cui si racconta che Donald Trump «è stato scelto da Dio per guidare il Paese»

• Kim Jong-Un ha scelto la figlia Ju-ae, 10 anni, come sua erede. Ne sono convinti i servizi segreti di Seul

• Secondo un articolo del Wall Street Journal Elon Musk userebbe cocaina, ecstasy, ketamina, funghi psichedelici e Lsd. Sarebbe un consumatore di droga abituale





• Per i tre ragazzi che hanno teso un cavo d’acciaio lungo la circonvallazione di Milano cade l’accusa di strage. Rischiano dai due ai dodici anni

• Garrone non ce l’ha fatta: il Golden Globe per il miglior film straniero è andato a Anatomia di una caduta di Justine Triet. Miglior regista Nolan con Oppenheimer. Trionfa Succession

• Anders Behring Breivik, l’estremista di destra norvegese che ha ucciso 77 persone in due stragi a Oslo e Utøya nel 2011, ha fatto causa allo Stato norvegese: dice di essere detenuto in condizioni «disumane»

• Una operaia di 26 anni, da tempo in cura da uno psichiatra, è stata trovata impiccata in un paese del Salento. Ha utilizzato una sciarpa della squadra di calcio locale, di cui il fidanzato era tifoso accanito

• In provincia di Agrigento un rumeno di 24 anni ha ammazzato brutalmente due donne, sue connazionali. È accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere

• In Piemonte due alpinisti sono stati travolti da una valanga, quattro giovani calabresi sono morti in un incidente, tre barboni marocchini sono morti intossicati dal monossido di carbonio in un edificio abbandonato a Padova, sull’Appennino bolognese una vecchietta è morta investita da una fiammata mentre accendeva la stufetta a legna

• Lotteria Italia, il primo premio (5 milioni di euro) è stato vinto in un bar di Milano; il secondo (2,5 milioni di euro) a Campagna, nel Salernitano; il terzo (2 milioni di euro) ad Albuzzano, in provincia di Pavia

• L’Inter è campione d’inverno con due punti di vantaggio sulla Juve e nove sul Milan, clamorosa sconfitta del Napoli campione d’Italia. Sconfitte anche la Fiorentina contro il Sassuolo, il Frosinone in casa col Monza e l’Udinese con la Lazio. Il Verona, a San Siro contro i nerazzurri, ha sbagliato il rigore del pareggio al 100’. Pari all’Olimpico (1-1) tra Roma e Atalanta

• La Supercoppa italiana si giocherà a Riyad dal 18 al 22 gennaio con questi accoppiamenti: Napoli contro Fiorentina, Inter contro Lazio, vincitore della prima partita contro vincitore della seconda

• È morto l’attore David Soul, all’anagrafe David Solberg, noto per aver interpretato il detective Starsky in Starsky e Hutch. Era afflitto da un cancro e da una malattia polmonare ostruttiva cronica dovuta al fumo. Ha avuto cinque mogli

Titoli

Corriere della Sera: Gaza, l’allarme degli Usa

la Repubblica: Pnrr, allarme truffe

La Stampa: Conte: «Tutte le bugie di Meloni»

Il Sole 24 Ore: Agenda 2024 / Fisco, pensioni, / casa e lavoro: / l’anno in 140 novità

Il Messaggero: Giudici e dipendenti statali / stipendi legati ai risultati

Il Giornale: Le carte dei mestatori

Il Fatto: Renzi e la Srl con l’immunità / per le consulenze di Carrai

Libero: La Corte col vizietto

La Verità: Abbiamo un problema toghe

Il Mattino: Terzo mandato, asse Lega-Pd

il Quotidiano del Sud: La vera posta in gioco delle Europee

Domani: Troppi scandali, ora Salvini è debole / Meloni avanti su balneari e regionali