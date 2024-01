I fatti del 10 Gennaio: strage di Erba, nuovo premier in Francia, abuso d'ufficio

10/01/2024 06:44:00

E' il 10 Gennaio 2024: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A diciott’anni dalla strage di Erba, la procura ha dato il via libera all’istanza di revisione del processo richiesta da Rosa Bazzi e da suo marito Olindo Romano. Il primo marzo i giudici decideranno quali nuove prove ammettere

• La Francia ha un nuovo premier, Gabriel Attal, 34 anni, il primo ministro più giovane di sempre e il primo omosessuale. Emmanuel Macron lo ha scelto per sostituire Élisabeth Borne.





• La Corea del Sud ha proibito il consumo della carne di cane

• Il Codacons ha messo su una class action per chiedere a Ferragni 1,65 milioni di euro, ovvero il rimborso delle maggiori somme pagate dai consumatori per acquistare il Pandoro griffato (che online viene ormai venduto anche a 599 euro)

• Emanuele Pozzolo è stato ufficialmente sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. Lui continua a professarsi innocente e assicura che dirà ai magistrati chi ha sparato

• Vittorio Sgarbi, che sarebbe indagato per autoriciclaggio di beni culturali, dice di non aver ricevuto avvisi di garanzia e che non intende dimettersi per «cose inventate»

• Il tribunale di Milano ha avviato la procedura di liquidazione giudiziale per Ki Group. Anche Santanchè potrebbe essere coinvolta nel processo per bancarotta

• Il Financial Times rilancia le voci su Mario Draghi presidente del Consiglio Ue in chiave “anti-Orbán”

• A Roma è arrivata l’informativa della Digos sulla commemorazione di Acca Larentia. Ci sono i nomi dei primi cinque denunciati. Oggi alla camera si terrà il Question Time a Piantedosi.

• La commissione Giustizia del Senato ha dato il primo via libera all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e all’attenuazione del reato di traffico d’influenze. E, con un emendamento, la Lega ha anche riscritto la legge Severino sull’incandidabilità e la decadenza di parlamentari e amministratori

• Blinken ha strappato a Israele il via libera da Netanyahu per una missione Onu. Ha chiesto anche di cessare le violenze a Gaza e un’apertura sulla creazione di uno Stato palestinese. Domani all’Aja si apre il processo per genocidio richiesto dal Sudafrica

• L’esercito israeliano ha ucciso Ali Hussein Barji, alto comandante di Hezbollah, e ha sgomberato un insediamento di coloni in Cisgiordania. A Gaza la battaglia si concentra su Khan Younis

• Sull’Ex Ilva ArcelorMittal è pronta a scendere in minoranza ma senza rinunciare a esprimere l’amministratore delegato

• Michel Claise, il giudice belga istruttore del Qatargate, scende in politica. Si candiderà alle elezioni legislative di giugno con il partito social-liberale

• A novembre l’occupazione avrebbe fatto un altro balzo in avanti: si contano 30mila lavoratori in più rispetto a ottobre, 520mila in più rispetto a un anno fa

• L’armatore Gianluigi Aponte sarebbe interessato a rilevare lo storico quotidiano genovese Secolo XIX

• A pochi giorni dalle elezioni, un satellite cinese è entrato nello spazio aereo di Taiwan

• L’Ecuador è nel caos. Dopo l’evasione di un boss del narcotraffico, il governo ha perso il controllo del Paese e ha dichiarato lo stato d’emergenza con coprifuoco

• L’ex ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e altri 9 imputati per il crollo del ponte Morandi hanno raggiunto un accordo per risarcire 193 parti civili

• Caso Apostolico, la procura archivia l’indagine sulla diffusione del video perché non fu prelevato dagli archivi delle forze dell’ordine. A rischiare ora è il carabiniere che lo ha girato





• Giovanna Boda, ex capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell’Istruzione, è stata condannata a 2 anni e 2 mesi. Favoriva l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco in cambio di favori e contanti

• La mamma di 41 anni che s’è gettata dal nono piano del suo palazzo non prendeva i farmaci per curare la sua depressione. Agli inquirenti ha detto di voler portare con sé la figlia perché non voleva lasciarla senza la mamma né farle ereditare una montagna di debiti

• Il Papa si fa intervistare da Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’ultima volta è stato seguito da 6,7 milioni di persone

• È morta Anna Strasberg, vedova del famoso insegnante di recitazione Lee Strasberg che finì per ereditare la maggior parte del patrimonio di Marilyn Monroe

• In Coppa Italia la Fiorentina ha battuto il Bologna 5-4 ai rigori e va in semifinale

Titoli

Corriere della Sera: Via l’abuso d’ufficio, primo sì

la Repubblica: Colpo di spugna

La Stampa: Inchieste, il governo sbanda / scontro sull’abuso d’ufficio

Il Sole 24 Ore: Concordato fiscale, ecco come cambia

Avvenire: Lavoro, mezzo miracolo

Il Messaggero: Strage di Erba, la nuova pista

Il Giornale: Occupazione record, l’Italia cresce

Leggo: Sì al ricorso, Olindo e Rosa sperano

Qn: Candidature, scontro nelle coalizioni

Il Fatto: Gli affari putiniani di Renzi: / assicurazioni, petrolio e gas

Libero: Presunti innocenti in cella

La Verità: Rinnega il suo libro porno / ma il cardinale resta dov’è

Il Mattino: Europee, le grandi manovre

il Quotidiano del Sud: Complicazioni di un patto inattuabile / che certificano la caduta dell’Europa

il manifesto: Acqua / di colonia

Domani: Meloni non rompe con i fascisti / E teme Salvini in modalità Papeete