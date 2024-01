I fatti del 12 Gennaio: bombe sullo Yemen, stretta sulle intercettazioni, Microsoft batte Apple

12/01/2024 06:58:00

E' il 12 Gennaio 2024: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Questa notte America e Gran Bretagna hanno bombardato il nord dello Yemen. Hanno distrutto una dozzina di obiettivi sensibile degli Houthi, i ribelli filoiraniani. Gli Usa, che prima di attaccare hanno avvisato l’Iran, hanno sottolineato che si tratta di misure difensive e non di un’escalation del conflitto. Ma gli Houthi minacciano pesanti ritorsioni

• L’allenatore di calcio svedese Sven-Göran Eriksson, 75 anni, ha un tumore in fase terminale. Nel migliore dei casi gli resta un anno di vita

• A Napoli un bimbo di tre mesi ricoverato per una grave meningite batterica è risultato positivo alla cocaina. All’inizio, dato che la mamma ha problemi seri con le droghe, si pensava a una trasmissione tramite allattamento, ma il piccolo beve solo latte in polvere. Aperto un fascicolo

• A Caivano una bimba di cinque anni è precipita dal balcone al secondo piano. È salva perché la sua caduta è stata attutita dai file per il bucato del balcone sottostante. La procura ha aperto un fascicolo perché i genitori l’hanno lasciata sola in casa

• Approvata, ma solo in commissione Giustizia, una stretta sulle intercettazioni che vieta la trascrizione dei nomi dei non indagati. Passa anche un emendamento per rendere obbligatori i test psico-attitudinali per le toghe

• Rosa Bazzi e Olindo Romano hanno scritto una lettera al Tg1 per professarsi innocenti e ricordare che nel 2007 ritrattarono la loro confessione

• Antonio Veneziano, l’imprenditore finito ai domiciliari insieme a Verdini jr e al suo socio Fabio Pileri, ha negato tutto. Dice di non aver mai ricevuto favori, né pagato mazzette. Al gip avrebbe anche consegnato la documentazione per dimostrare che le fatture non erano fittizie

• Il generale Vannacci starebbe per tornare in libreria con un’autobiografia. E il ministro Crosetto non la prende bene. Si pensa a una riforma del codice disciplinare per irrigidire le regole per chi indossa la divisa

• La procura ha aperto l’inchiesta sui saluti romani in via Acca Larentia. Dieci gli indagati. Intanto in Russia mandano a ripetizioni il video per dire che l’Italia e l’Europa stanno tornando al nazifascismo

• Il governo divorzia da ArcelorMittal e l’ex Ilva tornerà nelle mani dello Stato. La prossima settimana si capirà se la separazione sarà consensuale o se finirà in tribunale

• Per la prima volta in tredici anni, Microsoft ha battuto Apple e s’è piazzata in testa alla classifica delle aziende con il più alto valore di borsa del mondo

• La Cina sorpassa il Giappone: il Paese che produce il maggior numero di auto al mondo è diventato anche quello che ne esporta di più

• È iniziato ieri all’Aja l’udienza sull’accusa di genocidio intentata dal Sudafrica contro Israele

• La Casa Bianca annuncia lo stop agli aiuti a Kiev. I fondi sono finiti. A Washington i negoziati per il pacchetto da 105 miliardi di dollari continuano, ma finché non troveranno un accordo le casse resteranno vuote



• Continuano gli scontri in Ecuador. I narcos hanno fatto esplodere una discoteca, l’esercito ha arrestato trecento persone. In un video i narcos chiedono scusa ai cittadini per le violenze e danno la colpa a Noboa

• Nel processo civile per frode commerciale in corso a Manhattan Trump ha fatto una sua arringa: «Sono io la vittima»

• Nel rimpasto di governo, il neopremier francese Gabriel Attal nomina il suo ex marito Stéphane Séjourné agli Esteri e l’ex guardasigilli di Sarkozy Rachida Dati alla Cultura. La sinistra parla di “Sarkozy IV”, visto che ben otto ministri vengono dalla droite.

• I vescovi africani bocciano la benedizione alle coppie gay: «Nel nostro contesto ciò causerebbe confusione e sarebbe in diretta contraddizione con l’etica culturale delle comunità africane»

• Il presidente polacco Andrzej Duda ha avviato la procedura per concedere la grazia all’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e al suo vice Maciej Wasik arrestati martedì per abuso di potere. «Sono prigionieri politici», dice.

• In Sardegna e in Sicilia è già crisi idrica. Gli invasi sono a un livello d’emergenza rossa. A Palermo, Agrigento e Caltanissetta l’acqua è razionata

• Il maestro d’ascia che un anno fa a Genova uccise un uomo scoccando una freccia dalla finestra di casa è stato condannato a 23 anni

• In Trentino Igor Moser, boscaiolo di 45 anni, ha ucciso a coltellate la sua ex compagna Ester Palmieri, estetista di 37 anni. Poi si è impiccato. I due avevano tre figli di 10, 8 e 5 anni

• Alessandro Impagnatiello, il barman che uccise Giulia Tramontano, si presenterà a processo con soli due testimoni: uno psicologo e uno psichiatra. La difesa punta tutto sull’infermità mentale

• Annamaria D’Eliseo, la bidella di 60 anni trovata senza vita nel garage di casa, non è morta suicida. Ad ucciderla sarebbe stato il marito

• In un convitto di Torino, un bidello accusato di molestie da due studentesse è stato reintegrato dopo i tre mesi di sospensioni. In segno di protesta i compagni delle due giovani non si sono presentati e la classe è rimasta vuota

• A Eton, prestigiosa scuola inglese, sono esplose le fognature. Gli studenti sono costretti a lavorare in Dad

• A Sanremo, in piazza Colombo ci saranno gli show di Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai

• La Juventus ha battuto il Frosinone per 4 a 0 e vola in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio

Titoli

Corriere della Sera: Regionali, nessun accordo

la Repubblica: Gaza, scontro sul genocidio

La Stampa: Le navi dell’Europa nel Mar Rosso

Il Sole 24 Ore: Auto, Cina leader con 30 milioni

Avvenire: Israele alla sbarra

Il Messaggero: Intercettazioni, stretta sui nomi

Il Giornale: Processo alle vittime

Leggo: Uccidela compagna e s’impicca

Qn: I sindaci Pd: abuso d’ufficio, stop giusto

Il Fatto: Abuso: Ue contro Nordio / Toghe: i test di Licio Gelli

Libero: Il Pd si auto-rottama

La Verità: Mutui più chiari se non hai la casa green

Il Mattino: Patto per il terzo mandato

il Quotidiano del Sud: Un sistema senza alternanza

il manifesto: Guerra e pace

Domani: Oltre 21 milioni per lo staff di Meloni / La premier costa più di Renzi e Conte