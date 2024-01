Schiaffi e insulti all'uomo che ha bruciato un cane a Palermo. C'era anche Rizzi

12/01/2024 14:41:00

Ha rischiato il linciaggio l'uomo che ha legato un cane ad un palo e poi gli ha dato fuoco a Palermo.

Momenti di tensione, infatti, si sono registrati nella zona del Giardino Inglese tra un gruppo di animalisti, tra cui il trapanese Enrico Rizzi, e il 46enne denunciato ma a piede libero. I residenti della zona sono esasperati per l'atteggiamento dell'uomo che avrebbe anche appiccato le fiamme ad un terreno abbandonato e minacciato una donna con una spranga. Ieri pomeriggio, però, Enrico Rizzi e altri animalisti lo hanno affrontato e alla fine sono partiti schiaffi e spintoni nei confronti dell'uomo che poi è stato portato via dai carabinieri. Qui la diretta Facebook di Enrico Rizzi.

Intanto ha raccolto oltre 37 mila firme la petizione online lanciata da Debora Affatigato, cittadina indignata dal caso del pitbull bruciato vivo. L’appello è diventato virale in pochissimo tempo; nel frattempo ieri è stata lanciata un’altra petizione da parte dell’associazione Uniti per salvarli Odv, che chiede una revisione delle leggi in materia di protezione degli animali.

Il totale delle due petizioni porta quindi le firme a sfiorare le 40 mila adesioni. Una mobilitazione online straordinaria che dimostra la sensibilità dei cittadini sul tema. E per domani, sabato 13, è prevista una manifestazione a Palermo per chiedere pene più severe per chi maltratta gli animali.