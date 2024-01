I fatti del 19 Gennaio 2024: Iran e Pakistan, Impagniatiello, il piccolo Bronson

19/01/2024 06:53:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 19 Gennaio 2024, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La tensione tra Iran e Pakistan fa tremare mezzo mondo e la Cina si propone come mediatore prima che si riaccendano vecchi conflitti

• Hamas e Israele dicono no al piano di pace che prevede due popoli, due Stati. Tensione tra Netanhayu e Casa Bianca

• Si è aperto il processo ad Alessandro Impagnatiello, il barman che uccise Giulia Tramontano, la fidanzata incinta, con 37 coltellate, che tentò di bruciare il cadavere per due volte prima di abbandonarlo e che tentò anche di avvelenarla con un topicida. In lacrime ha chiesto scusa e si è detto «disumano». Il papà e la sorella di Giulia, disgustati, sono usciti dall’aula





• Dall’Inghilterra arriva la straziante storia del piccolo Bronson Battersby morto a 2 anni di stenti, accanto al cadavere del padre Kenneth, 60 anni, stroncato da un infarto

• Ieri Conte è stato ascoltato per un’ora e mezza dal giurì d’onore. S’è presentato con un malloppo da 100 pagine con tutti i suoi passaggi in parlamento sul Mes. Oggi verrà ascoltata la Meloni che in aula lo aveva accusato di aver ratificato il Mes senza un mandato parlamentare e col «favore delle tenebre»

• «In nome del centrodestra unito» Salvini scarica Solinas indagato e per la Sardegna appoggia Paolo Truzzu. Ora la Lega mira alla Basilicata ma Forza Italia ha messo il veto

• Al conclave di Gubbio quelli del Pd sono arrivati in pullman. Gianni Cuperlo fa sapere che, durane il viaggio, hanno cantato Perdere l’amore. Oggi l’intervento della Schlein e la possibile candidatura alle europee

• I socialisti europei hanno scelto di candidare Nicolas Schmidt alla presidenza della Commissione europea

• Accoglienza tiepida a palazzo Chigi per Bill Gates. Nel faccia a faccia con Meloni ha parlato di ai, di clima e sanità. Ma le posizioni del governo e quelle del fondatore di Microsoft restano distanti

• Il governo italiano starebbe pianificando la vendita fino al 4 per cento di Eni, così da poter incassare circa due miliardi di euro e ridurre il debito. Lo Stato non rischia di perdere il controllo sul gruppo

• L’ex Ilva sarà commissariata. Il governo cerca altri partner e promette un prestito ponte da 320 milioni. Ma, stando ai sindacati, non bastano

• La Rai svende il 15% delle antenne tv per finanziare il nuovo piano industriale. Viale Mazzini trasloca sulla Cassia

• Altri guai per Ferragni? Il Codacons ha presentato un esposto per verificare la buona fede della campagna di beneficienza dei biscotti Oreo insieme all’influencer

• La Nato ha ufficialmente lanciato l’esercitazione Steadfast Defender 2024: «È la più massiccia da decenni a questa parte»

• Il saluto romano non è reato nelle commemorazioni. Lo ha detto la Cassazione che ha disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto romano proprio durante una commemorazione.



• A Napoli tre attivisti di Casapound sono ai domiciliari per aver aggredito un fotografo reo di avere sulla giacca una spilla antifascista

• In Ecuador il procuratore che si è occupato dell’assalto alla tv è stato assassinato

• Trump ricatta la Corte suprema. Se non mi concedete l’immunità si scatenerà il caos in tutta la Nazione. Oggi sarà in New Hampshire per preparare le primarie

• Hunter Biden testimonierà davanti al Congresso a porte chiuse. Il figlio del presidente ha ceduto perché rischiava l’accusa di oltraggio

• Il Regno Unito si stringe attorno a Kate, ricoverata dopo l’operazione all’addome. E, con l’operazione alla prostata di re Carlo, ieri l’unica a lavorare è stata Camilla

• Un thailandese è stato condannato a 50 anni di carcere per aver insultato la famiglia reale. Si tratta della sentenza più pesante mai pronunciata per un crimine di lesa maestà

• A Bologna tre ambientalisti sono condannati per aver bloccato la tangenziale ma il giudice ha riconosciuto loro le attenuanti per «l’alto valore morale» della protesta. Intanto la Camera approva in via definitiva la legge che inasprisce le pene contro gli ecovandali

• La Cina mappò il Covid 15 giorni prima d’annunciarlo. Lo dice il Wall Street Journal. Nella bozza del nuovo piano pandemico sono previsti vaccini e lockdown

• Maria Antonietta Panico, la consulente trentina di 42 anni trovata morta nel suo appartamento di Trento, non è stata aggredita. La donna sarebbe morta per un malore

• Il figlio che aspettava Vanessa Ballan, incinta ormai da 12 settimane, era del compagno Nicola Scapinello. Ed è per questo che Bujar Fandaj l’avrebbe ammazzata

• È stato arrestato a Perugia uno degli stupratori che nel luglio scorso abusò di una ragazza di 20 anni nella piscina comunale. È stato incastrato dal mozzicone di una sigaretta

• Schwarzenegger è stato bloccato per due ore in aeroporto e s’è beccato una mega multa per non aver dichiarato un orologio che doveva dare in beneficienza. Ma quando voleva pagarla ma il pos delle dogane non funzionava

• Due giovani nordcoreani sono stati condanna ai lavori forzati per aver visto una serie tv sudcoreana

• Il Napoli è la prima finalista di Supercoppa e attende ora la vincitrice di Inter-Lazio per conoscere il nome della sfidante. Ieri la squadra di Mazzarri ha battuto 3-0 la Fiorentina

• Jannik Sinner approda agli ottavi degli Australian Open dopo aver liquidato al terzo turno con un perentorio 3-0 Sebastian Bàez

Titoli

Corriere della Sera: Il saluto romano / è reato solo se c’è / pericolo fascista

la Repubblica: Meloni piega Salvini

La Stampa: Il saluto romano non è reato / esulta soltanto l’ultradestra

Il Sole 24 Ore: Francia, fallimenti in forte crescita

Avvenire: Rotte di collisione

Il Messaggero: Regionali, accordo in Sardegna

Il Giornale: Stangata sui vandali / chi imbratta paga

Qn: Regionali, accoro nel centrodestra

Leggo: Scuola, arrivano gli aumenti

Il Fatto: Invece dei corrotti, il governo / vuole intercettare i giornalisti

Libero: Saluti romani, sconfitta Pd

La Verità: Nel piano pandemico del governo / ricompaiono i lockdown e i Dpcm

Il Mattino: Asse Salvini-De Luca / per il terzo mandato

il Quotidiano del Sud: Meloni serve la fase due

il manifesto: Questione / morale

Domani: Dopo la Sardegna Meloni vuole tutto / Solinas, processo leghista a Salvini