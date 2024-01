Le ragazze della Golfobasket di Alcamo ospitano a casa le avversarie e la partita è salva

22/01/2024 08:45:00

Quando lo sport è condivisione e solidarietà. La Sicilgesso Golfobasket di Alcamo, società dell'under 14 femminile ospita le ragazze del Lions Leontinoi di Lentini permettendo così di effettuare la partita alle avversarie, dimostrando grande lealtà sportiva e permettendo di recuperare anche il match di andata.

La società lentinese, infatti, ha qualche difficoltà. Deve giocare le proprie partite fuori città, a una ventina di km di distanza, perché il Comune non ha un campo omologato a disposizione. Il 7 Gennaio dovevano ospitare le ragazze di Alcamo ma la partita non si è giocata a causa delle infiltrazione di acqua piovana nel campo di Scordia, dove giocano abitualmente le ragazze del Lions.

La vittoria era andata a tavolino alla Sicilgesso Golfobasket di Alcamo e la Lions è stata comminata una multa d 800 euro. Per la gara di ritorno la società di Lentini sono emersi problemi economici legati alla trasferta ad Alcamo, distante quasi 300 km con un viaggio di quasi 3 ore e mezza. La società aveva deciso di rinunciare all’incontro, perdendo anche questa gara a tavolino poiché i costi per pullman e/o alberghi non sarebbero stati sostenibili.

A quel punto la Sicilgesso Golfobasket di Alcamo ha dimostrato tutta la sua solidarietà, ogni ragazza della Sicilgesso, infatti ospiterà un’avversaria in casa per la notte, abbattendo i costi per la trasferta della squadra di Lentini. In questo modo ad Alcamo si giocherà regolarmente il match di ritorno ma verrà anche recuperato quello di andata. Sembra, infatti, che la Federazione Pallacanestro Sicilia abbia acconsentito alla cancellazione della multa e soprattutto della sconfitta a tavolino: entrambe le gare, dunque di disputeranno regolarmente. E poco importa che di fatto Alcamo giocherà due volte in casa.

Grazie alle famiglie e alla società alcamesi, le ragazze di Lentini potranno continuare a giocare e non rinunciare alla loro passione nonostante i problemi economici e soprattutto di un territorio non in grado di offrire una struttura idonea.