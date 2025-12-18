La Trapani Shark partirà per Sassari

18/12/2025 16:15:00

La Trapani Shark partirà regolarmente per Sassari. A confermarlo è lo stesso presidente Valerio Antonini, con un messaggio affidato ai social: «Informazione di servizio sulla Trapani Shark: la squadra partirà regolarmente per Sassari per giocare contro la Dinamo. Ringrazio moltissimo l’amico Stefano Sardara per la disponibilità dimostrata in questi giorni. Fossero tutti come lui, saremmo a cavallo».

Una comunicazione che, seppur stringata, mette fine ai dubbi sulla presenza della squadra siciliana nella prossima gara di campionato. La partita contro la Dinamo Sassari, in programma domenica 21 dicembre alle 12.00, si giocherà regolarmente, nonostante il clima di caos che circonda da settimane il club granata.

Negli ultimi giorni, la società è stata travolta da una lunga serie di difficoltà: penalizzazioni in classifica, multe per inadempienze regolamentari (l’ultima da 50.000 euro per il mancato rispetto del 6+6 nella gara contro Udine), il blocco dei tesseramenti imposto dalla FIP, le dimissioni di coach Repesa, la rottura con il capitano Alibegović, la gestione di fatto “autonoma” della squadra da parte dei giocatori.

Antonini ha annunciato nei giorni scorsi di aver provveduto con un intervento personale di un milione di euro per saldare le pendenze federali, ma restano aperti diversi fronti delicatissimi: dai ricorsi presentati contro le penalizzazioni, ai problemi con l’Agenzia delle Entrate, passando per la mancata contrattualizzazione di coach Alex Latini e del giovane Luigi Patti, che ha già causato sanzioni e potrebbe portare a nuove multe in caso di reiterazione.

In questo contesto, la conferma della trasferta a Sassari rappresenta una piccola tregua. E non a caso Antonini sceglie di ringraziare pubblicamente l’amico Stefano Sardara, presidente della Dinamo, per la “disponibilità dimostrata”.

Resta da capire se la Trapani Shark riuscirà a evitare nuove stangate disciplinari e soprattutto se ci saranno sviluppi sul fronte societario, con la FIP e la Lega Basket che oggi si incontrano per fare il punto sulla gestione del caso.



