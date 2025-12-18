Sezioni
Sport

» Basket
18/12/2025 18:35:00

Shark, Fip e Lega Basket: "Abbiamo agito nei tempi e nei modi previsti dalle leggi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/shark-fip-e-lega-basket-abbiamo-agito-nei-tempi-e-nei-modi-previsti-dalle-leggi-450.jpg

Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Serie A agiscono nel rispetto delle regole e l'intera vicenda deve essere gestita con la massima attenzione e trasparenza.

Fip e Lba hanno analizzato, congiuntamente, il caso legato alla Trapani Shark, alle prese con penalizzazioni, addii e multe. E lo hanno fatto assieme, per sposare una linea congiunta.

"Si è tenuto questo pomeriggio un confronto tra il presidente federale Giovanni Petrucci e il presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini. 

L’incontro ha avuto ad oggetto la posizione di Trapani Shark, con un’analisi complessiva dei profili rilevanti, dello stato dell’arte e dei possibili scenari evolutivi.

La FIP e la LBA ritengono che la situazione debba essere gestita con la massima attenzione e trasparenza, al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e il regolare svolgimento del Campionato di Serie A.

FIP e LBA ribadiscono, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di aver agito e di agire nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge riferite allo sport professionistico e sulla base di quanto pervenuto, allo stato, da parte della Commissione indipendente di vigilanza".

Non sono arrivate altre comunicazioni, per cui la Trapani Shark rimane con il mercato bloccato e non potrà tesserare il giovane Patti e il coach Alex Latini, promuovendo quest'ultimo da secondo assistente a capo allenatore.

Anche a Sassari, quindi, a guidare i granata dal campo sarà il capitano Petrucelli, con Latini e il suo staff tecnico che dovrà seguire la partita dagli spalti, proprio come accaduto contro Udine nell'ultima di campionato.



