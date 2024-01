I fatti del 24 Gennaio: Biden vince ancora, Michelle Obama ci pensa, via libera all'autonomia

24/01/2024 06:44:00

Ecco i principali fatti di oggi, 24 Gennaio 2024, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Donald Trump è il primo candidato dal 1976 a trionfare sia in Iowa sia in New Hampshire. Nel Granite State, con il 54,6 per cento il tycoon ha battuto Nikki Haley ferma al 43,5 per cento. Ma lei non molla. Prossima tappa la sua South Carolina

• Contro Biden potrebbe scendere in campo Michelle Obama. Meglio: pare che il marito, ex presidente, stia sondando il terreno. Ieri anche il presidente ha vinto le primarie non riconosciute dai dem in New Hampshire, ma solo perché il partito aveva fatto una campagna per evitargli possibili imbarazzi.

• Con 110 voti a favore, il Senato ha dato il primo via libera all’autonomia. In Aula l’esultanza della Lega viene smorzata dall’inno di Mameli intonato dalle opposizioni furibonde, ripreso poi anche dalla maggioranza. Tra un tricolore e una bandiera della Liga veneta, Calderoli festeggia con un pinot Grigio, Salvini con un pensiero a Bobo Maroni. Conte e Schlein annunciano una forte mobilitazione contro lo «spacca Italia»





• Tutto pronto per il Question Time della Premier. Elly Schlein punta sulla Sanità, Nicola Fratoianni sul conflitto tra Israele e Palestina, Conte sul Patto di stabilità e Calenda su Stellantis e gli Elkann. Un assist a Meloni?

• La Cassazione conferma la condanna di Innocent Oseghale all’ergastolo. Il 30 gennaio del 2018 a Macerata violentò, uccise e fece a pezzi Pamela Mastropietro. I resti della ragazza, una romana di 18 anni, vennero ritrovati in due valige abbandonate

• In attesa della perizia balistica sul revolver, la procura sta valutando se accusare Pozzolo anche di porto abusivo di armi. Quella pistola era da collezione. Intanto la prefettura, dopo avergli tolto il porto d’armi, gli ha assegnato la vigilanza. Pozzolo sarebbe in pericolo per le sue posizioni sull’Iran. I suoi compagni di Fdi lo credono colpevole

• Salvini emana una direttiva contro i 30 all’ora in un intero centro cittadino. Il limite è di 50 ma saranno previste deroghe al ribasso (30 km/h) o al rialzo (70 km/h) su singole strade

• Migliaia di persone si sono messe in fila per l’ultimo saluto a Gigi Riva. Nel feretro il campione indossa la tuta blu della Nazionale, le scarpe sportive dello stesso colore, la maglia rossoblù del Cagliari ai piedi. Oggi i funerali



• Sull’ingresso di Lufthansa in Ita Airways, l’Ue deciderà a giugno. Bruxelles è preoccupata per la concorrenza e ha aperto un’ulteriore indagine

• Sul rigassificatore, il Tar dà torto al comune di Piombino e lo condanna a pagare novantamila euro di spese processuali

• A pochi giorni dalla scadenza dei termini europei, Stato ed enti locali francesi non hanno ancora chiuso il finanziamento per la Tav: mancano 20 milioni e il governo non vuole metterli

• Neanche l’editoria Usa se la passa bene. Il Los Angeles Times ha annunciato il licenziamento di un quinto della redazione. A new York i giornalisti di Vanity Fair, Vogue e GQ hanno organizzato un picchetto di protesta e 24 ore di sciopero contro un taglio del 5 per cento.

• Hamas avrebbe aperto alla librazione degli ostaggi in cambio di una tregua. Intanto, alla Knesset, i liberati raccontano di come uomini e donne rapiti vengano stuprati e torturati

• Ieri a Gaza sono morti 24 soldati israeliani, 21 dei quali in un’imboscata. L’Idf ha risposto uccidendo cento militanti di Hamas

• Sono almeno 19 le persone uccise e oltre 120 i feriti causati dagli attacchi missilistici che ieri hanno colpito le città ucraine. Oggi le Lega presenterà un ordine del giorno non vincolante per chiedere lo stop all’invio di armi in Ucraina

• La Turchia dice sì alla Svezia nella Nato. Ora manca l’approvazione dell’Ungheria. Polemiche

• Domani l’Alabama diventerà il primo Stato americano a giustiziare un detenuto con l’azoto puro. Un metodo condannato persino dai veterinari

• L’Iran, per le proteste pro Mahsa, ha impiccato un altro detenuto. Durante una manifestazione l’uomo aveva investito un gruppo di agenti uccidendone uno

• La corte suprema tedesca ha bloccato i finanziamenti al partito di estrema destra ex-Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Npd) perché mira a distruggere libertà e democrazia. È la prima volta che accade una cosa simile

• Anche Francia e Austria sono contro la carne coltivata. Hanno firmato un documento congiunto con Roma: «È una minaccia per i metodi di produzione alimentare»

• Don Gabriele Martinelli è stato condannato dal tribunale vaticano a due anni e mezzo di carcere per corruzione di minore. Si tratta della prima pronuncia su reati di natura sessuale consumati dentro le mura leonine. Da allievo alla scuola dei chierichetti che servono la messa del Papa, Martinelli abusò sessualmente di un altro allievo

• I carabinieri hanno trovato una corda arrotolata a una trave e un biglietto, con alcune frasi, nelle vicinanze dei resti di Andreea Rabciuc. Si pensa al suicidio

• In Francia, un’auto s’è lanciata contro una manifestazione degli agricoltori. Morte una donna e sua figlia di 12 anni che partecipava alla protesta per sostenere la mamma

• In Canada un elicottero con a bordo sei italiani è precipitato, due sono morti. Erano ereditieri d’industia dell’Alto Adige

• Garrone va agli Oscar. Io capitano è entrato nella cinquina dei migliori film internazionali

• Rimontando un 1-5 nel secondo set, Jannik Sinner ha clamorosamente battuto per 3 set a 0 Andrej Rublëv (6-4 7-6 6-3) ed è volato alle semifinali. Venerdì dovrà vedersela di nuovo con Djoković

• L’Udinese dovrà giocare un turno a porte chiuse. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo gli insulti razziali a Maignan

Titoli

Corriere della Sera: Sì all’Autonomia, è scontro

la Repubblica: Voglia di censura

La Stampa: Regioni, via all’Autonomia / Pd e 5Stelle: Paese a pezzi

Il Sole 24 Ore: L’alta gamma cerca 346mila tecnici entro il 2026 / ma per il 50% non li troverà

Avvenire: Più autonomi o più soli?

Il Messaggero: Mar Rosso, rincari per la crisi

Il Giornale: Primo colpo allo statalismo

Leggo: Hamas boccia la tregua

Qn: Sì all’autonomia, proteste in Senato

Il Fatto: Lega contro Meloni: «Kiev / non può vincere, basta armi»

Libero: Più autonomia, meno sprechi

La Verità: L’Oms tenta la spallata finale / per i pieni poteri sulla salute

Il Mattino: Autonomia, c’è il primo sì

il Quotidiano del Sud: La fuffa leghista dell’autonomia

il manifesto: State / serenissimi

Domani: Medici e pazienti, sarà fuga dal Sud / Il governo uccide la sanità per tutti