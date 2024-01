I fatti del 25 Gennaio: Meloni al Question time, i funerali di Gigi Riva, allarme sull'autonomia

25/01/2024 07:03:00

E' il 25 Gennaio 2024. Vediamo insieme i principali fatti in Italia e nel mondo, e di titoli dei quotidiani

• Nonostante le intimidazioni dei sostenitori di Trump, Nikki Haley non si ritira e procede con nuove raccolte fondi. Vuole aspettare i risultati del South Carolina ma soprattutto l’esito dei processi di Trump

• Colpo di scena nel caso di Alessia Pifferi. La donna, che lasciò morire di stenti la figlioletta di 18 mesi per spassarsela col compagno, non sarebbe poi così «scema». Le due professioniste che hanno redatto la perizia, secondo la quale la donna avrebbe un Qi pari a 40, sono accusate di falso ideologico e favoreggiamento. Nel registro degli indagati anche la legale di Pifferi

• Trentamila persone hanno partecipato ai funerali di Gigi Riva. Una mattina di lacrime e ricordi, e un punto altissimo, di solo silenzio, quando Gravina si è avvicinato a Cannavaro e il capitano degli Azzurri campioni del 2006 ha deposto sulle gambe di Gigi la maglia numero 11 con su scritto il nome Riva

• Ieri Giorgia Meloni ha risposto al Question time. Nulla di nuovo. Se l’è presa con il superbonus e ha attaccato Stellantis. In mattinata una velina di Palazzo Chigi ha dichiarato guerra al quotidiano Repubblica

• Dopo il primo sì all’autonomia differenziata scatta l’allarme sui costi della riforma: i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) potrebbero costare tra gli 80 e i 100 miliardi di euro

• Oggi sul tavolo del consiglio dei ministri l’election day, un miliardo per gli anziani non autosufficienti, il ddl beneficenza che dovrebbe evitare altri casi Ferragni e l’inasprimento delle pene per gli attacchi cibernetici

• Montecitorio ha ospitato un convegno contro l’aborto e l’eutanasia. Dopo una pioggia di polemiche il governo ha precisato: «la 194 non si tocca»

• I revisori del gruppo Visibilia (Daniela Santanché) sono stati multati dalla Consob per la violazione di principi contabili

• Dopo Germania, Belgio e Francia anche gli agricoltori italiani hanno bloccato strade e piazze a Vercelli, Biella, Novara, Frosinone e in Abruzzo

• Gli abbonati Netflix sono aumentati di 13 milioni negli ultimi tre mesi del 2023

• La nazionale palestinese ha tagliato un traguardo storico. Per la prima volta ha staccato il pass per gli Ottavi di finale della Coppa d’Asia battendo Hong Kong per 3 a 0

• È giallo sull’aereo di Mosca abbattuto ieri da Kiev. Stando alla Russia trasportava 65 prigionieri che facevano parte di uno scambio con i soldati della Federazione. Secondo l’Ucraina, a bordo c’erano missili

• Oggi il ministro Tajani sarà in Israele per ribadire la posizione italiana favorevole ai “due popoli due Stati”. Intanto alcuni israeliani hanno bloccato gli aiuti per la Striscia al grido: «Il governo nutre il nemico». I gazawi sfollati chiedono a Hamas la liberazione degli ostaggi: «vogliamo tornare a casa nostra»

• L’Argentina in piazza contro Milei.

• Più della metà degli abitanti del Montenegro considera l’omosessualità una malattia. È lo stesso Paese in cui il 45,4 per cento deglio abitanti sostiene che la pandemia non è mai esistita

• In Sicilia è stato arrestato per corruzione il deputato regionale del Pd Dario Safina. Secondo l’accusa avrebbe truccato un concorso per un tornaconto personale

• Stando all’ex comandante dei Ris Luciano Garofano, Serena Mollicone fu uccisa nella caserma di Arce

• Una mamma è stata condannata a 16 mesi di reclusione perché costringeva la figlia a stare a dieta. Alla ragazza, 16 anni, era proibito pesare più di 47 chili

• La Polizia di Udine ha individuato altre quattro persone che avrebbero coperto di insulti il portiere del Milan Mike Maignan. Tutti deferiti

• Alain Delon vuole morire. Il quotidiano Le Parisien pubblica una perizia medica secondo la quale l’attore francese, 88 anni, debilitato da un ictus e da un tumore, starebbe pensando al suicidio

• Polemiche in Gran Bretagna perché Harry e Meghan erano in Giamaica alla prima del film One Love dedicato a Bob Marley, mentre il Regno Unito è in ansia per la salute di re Carlo e di Kate

• Lady Gaga vorrebbe comprarsi i diritti di C’è ancora domani, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi, per realizzare un remake hollywoodiano

Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, accuse dopo la strage

la Repubblica: La velina nera

La Stampa: Autonomia, Sanità a rischio

Il Sole 24 Ore: Controlli solo sul 5% delle partite Iva

Avvenire: Anziani, si parteIl Messaggero: Sanità, auto, conti pubblici: il duello in aula di Meloni

Leggo: Meloni-Schlein, duello sulla sanità

Qn: Governo a Stellantis: produca in Italia

Il Fatto: I 45 senatori del Sud / che hanno tradito il Sud

Libero: Le sportellate di Giorgia

La Verità: A 30 all’ora più incidenti e più feriti

Il Mattino: Meloni-Schlein, prima sfida

il Quotidiano del Sud: L’anello debole di una Europa schiacciata

il manifesto: Il nuovo / mondo

Domani: Primo turno del duello a Schlein / La premier ora ha meno certezze