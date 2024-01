La VI “Energy Conference” a Marsala. Primi bandi su agrivoltaico tra marzo ed aprile

26/01/2024 18:00:00

Durante la VI edizione dell'"Energy Conference" a Marsala, Laura Bastone, senior analyst del dipartimento energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha annunciato che i primi bandi sull'agrivoltaico saranno pubblicati tra marzo e aprile prossimi, con l'auspicio di anticipare i tempi. Le Comunità Energetiche Rinnovabili dovranno presentare la richiesta di contributo entro il 1° marzo 2025 e avviare le iniziative entro il 30 giugno 2026.

"Vent'anni di soluzioni green", il tema dell'Energy Conference, organizzato da Energia Italia ha coinvolto numerosi attori del settore energetico in Italia. L'evento ha approfondito l'evoluzione delle energie rinnovabili, con un focus sul fotovoltaico, che ha registrato una crescita del 111% in Italia nel 2023 rispetto al 2022.

L’Energy Conference ha promosso un'analisi approfondita sull'evoluzione delle energie rinnovabili e del fotovoltaico. Da tecnologia ancora agli albori un ventennio fa, oggi il fotovoltaico ha assunto un ruolo di notevole importanza, soprattutto in una regione come la Sicilia, snodo strategico fondamentale nella transizione energetica e naturalmente predisposta alla sostenibilità energetica.

Luca Barberis, della direzione promozione sviluppo sostenibile del Gestore Servizi Energetici, ha sottolineato l'importanza di sviluppare competenze energetiche sul territorio, considerando il periodo di fermento nel campo energetico.

Emiliano Pizzini, vicepresidente di Italia Solare, ha richiesto alle istituzioni di ascoltare le associazioni di categoria, compresi agronomi, Coldiretti e Confagricoltura, nell'ambito dell'agrivoltaico, per stimolare un approccio pragmatico e favorire lo sviluppo di tali impianti.

Il CEO di Energia Italia, Battista Quinci, ha dichiarato che il "futuro richiede una focalizzazione non solo sulla transizione energetica, ma anche su una transizione culturale. La sua visione include la diffusione di un'ideologia della sostenibilità, basata sulla tutela ambientale, lo sviluppo di pratiche sociali circolari e la formazione di nuove governance aziendali e territoriali". Quinci ha sottolineato la necessità di modificare il modo di pensare e agire per ottenere risultati innovativi, con un impegno verso l'efficientamento energetico, la consapevolezza etica e la creazione di comunità innovative "green".

L'Energy Conference, organizzata per il sesto anno consecutivo da Energia Italia a Marsala, ha riunito istituzioni, media, produttori di tecnologie, associazioni di categoria, ordini professionali e banche. Quest'anno ci si è concentrati sull'analisi dettagliata della crescita e l'evoluzione delle energie rinnovabili e il loro ruolo cruciale a livello mondiale, in Italia e in Sicilia.

Giuseppe Maltese, vicepresidente di Energia Italia, ha sottolineato della crescita della fiducia nel potere delle energie rinnovabili, indicando che questa visione ha guidato l'azienda fin dalla sua nascita vent'anni fa, quando il fotovoltaico era ancora agli albori. La conferenza contribuisce allo sviluppo della filiera e dei territori, con un focus su pratiche sostenibili e innovative nel settore energetico.