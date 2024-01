Calcio: un importante fine settimana calcistico per tutte le squadre della provincia

27/01/2024 09:00:00

In serie D il Trapani di Mister Alfio Torrisi torna a giocare al Provinciale affrontando, domenica alle 14:30 l'Akragas. Un match per nulla facile, da giocare con la consapevolezza che gli avversari, a 6 punti dai PlayOut ed a 10 dai PlayOff, cercheranno, in tranquillità, di mettere i bastoni fra le ruote alla capolista che viceversa, visto il big match tra il Siracusa secondo ed il Reggio Calabria quarto in classifica, dovrà tentare un ulteriore allungo sulle inseguitrici. Più distanza i granata metteranno sulla seconda, più vicina sarà la promozione tra i professionisti. Saranno 15 le partite fino alla fine della stagione regolare, ed i ragazzi del sodalizio caro al Presidente Antonini dovranno giocarle al massimo delle proprie possibilità perchè battere il Trapani dei record è divenuto l'unico obiettivo stagionale di tutte le altre squadre. Un campionato in cui tutte le formazioni siciliane dovranno cercare di non rimanere invischiate in zona PlayOut, non fosse altro perchè le trasferte della prossima stagione nel girone I si rischia davvero di andarle a giocare con "un paio di pulmini 9 posti".

In Eccellenza i match di domenica saranno di importanza vitale per alcuni sodalizi. Il Fulgatore cercherà di conquistare l'intera posta in palio nel match casalingo contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Una vittoria avvicinerebbe il Fulgatore proprio alla squadra di Marineo ed avrebbe l'odore della salvezza; calcio d'inizio alle 15:00. Anche la Folgore di Castelvetrano, forte della posizione in centro classifica con 20 punti, è chiamata alla conquista dell'intera posta in palio, in casa, contro il fanalino di coda Aspra che di punti ne ha 10. Le due neopromosse si giocano così punti salvezza che per i rossoneri, giocando tra le mura amiche, saranno di importanza vitale per non essere invischiati nella bagarre dei PlayOut. Match importantissimo anche per il Mazara di Mister Dino Marino i cui progressi sono sotto gli occhi di tutti. Sarà una difficile trasferta contro la Supergiovane Castelbuono, quarta forza del campionato, ma il tecnico canarino, nelle passate stagioni, ha abituato tutti a risultati insperati e se da questa trasferta il Mazara coglierà punti, vorrà dire che i gialloblu saranno da considerare un osso duro per tutte le squadre del girone e guarderanno al futuro con più ottimismo. Il Castellammare sempre più in zona PlayOff affronterà in casa, però sabato, il Casteldaccia che cercherà punti per allontanarsi dalla zona PlayOut. Ci sarà un Derby in giornata e sarà quello tra il Mazara46 e l'Accademia Trapani, un match assolutamente senza vincitori in partenza, una partita tutta da giocare che per i padroni di casa di Mister Domenicali, visto il big match tra la Nissa ed il Pro Favara, potrebbe rilanciare il sodalizio del Presidente Giacalone nei PlayOff per la promozione in serie D.

In Promozione sarà Derby tra l'Alba Alcamo ed il Marsala di Mister Totò Brucculeri a caccia della vittoria sul neutro di Castellammare del Golfo. Calcio d'inizio alle ore 15:00 per questo match il cui pronostico è davvero impossibile. Una vittoria per gli azzurri, vista anche la sfida tra la Parmonval ed il Bagheria secondo in classifica, potrebbe far continuare ad avvicinare al Marsala i piani alti della stessa classifica. Match facile per il San Vito Lo Capo che affronta in casa il fanalino di coda Iccarense. Un torneo tutto da giocare in questo girone A che di certo non ha nulla, nemmeno la prima posizione del San Giorgio Piana che inizialmente sembrava poter vincere facile il Campionato, adesso invece sono sette le squadre in nove punti che possono ambire al salto di categoria. Tutto da gustare questo torneo di Promozione.