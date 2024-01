I fatti del 29 Gennaio 2024: la vittoria di Sinner, caccia a Fleximan, americani uccisi in Giordania

29/01/2024 07:01:00

E' il 29 Gennaio 2024.

Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open. Dopo due set sotto, è riuscito a rimontare e ha chiuso la partita 5 a 2. Era dal 1976 che un italiano non vinceva un torneo del grande slam. Per il nostro tennis, un risultato storico





• Una base americana in Giordania è stata colpita da droni: tre soldati americani sono morti, almeno 34 sono rimasti feriti. Sono i primi americani uccisi in Medio Oriente dal 7 ottobre. Ora ci si chiede come reagirà la Casa Bianca

• Gli inquirenti stanno dando la caccia a Fleximan in tutto il Veneto. Carabinieri e polizia locale hanno intensificato i controlli. È partita una raccolta fondi per pagargli l’avvocato

• Anche in Italia gli agricoltori sono in rivolta. In questi giorni si stanno vedendo manifestazioni spontanee un po’ in tutto il Paese

• Sergio Mattarella ha ricevuto per una cena di gala al Quirinale 25 capi di Stato e di governo africani, invitati a Roma per la presentazione del piano Mattei. Oggi il piano sarà presentato al Senato dalla premier Meloni

• Intorno alle 8.30 di ieri mattina un uomo ha tentato di entrare in Piazza San Pietro armato di un coltello di cucina lama 12 centimetri. È stato arrestato per possesso abusivo di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale

• Due attiviste per il clima hanno lanciato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda al Museo del Louvre

• In Inghilterra i conservatori sono alla frutta: l’ex ministro Simon Clarke ha chiesto pubblicamente la rimozione del premier Sunak per evitare una disfatta colossale alle prossime elezioni

• In Germania migliaia di persone sono tornate a manifestare contro l’estrema destra di AfD

• Un carpentiere di 26 anni è stato trovato morto nella sua casa del Varesotto. Il cadavere era segnato da numerose coltellate

• Sharon Stone, attrice di Basic Instinct, due divorzi alle spalle, ha deciso di mettersi su Tinder. «Sto cercando l’amore»

• Serie A, Lazio-Napoli si è chiusa 0 a 0, Fiorentina Inter è finita 0 a 1, Genoa Lecce è finita 2 a 1, Monza Sassuolo 1 a 0, Verona Frosinone 1 a 1

• Una partita del campionato di calcio belga tra Anderlecht e Genk si dovrà rigiocare. Il Genk ha vinto un ricorso su un grosso errore commesso dall’arbitro durante la partita nonostante fosse stato usato il VAR



• Sabato a Torino è morto Bruno Segre, ebreo, avvocato, giornalista, partigiano. Era arrivato alla veneranda età di 105 anni

Titoli



Corriere della Sera: Raid in Giordania, / soldati Usa uccisi/ «Dietro c’è l’Iran»

la Repubblica: Cento conflitti di interesse

La Stampa: Il Papa: «Gaza, subito i due Stati»

Il Sole 24 Ore: Lavoro. La mappa dei settori che non trovano addetti da assumere

Il Messaggero: Leggenda Sinner

Il Giornale: Ora il Pd vuole cacciare / l’unica parlamentare ebrea

Qn: Ostaggi e tregua: l’accordo è vicino

Il Fatto: Sempre più guerra: primi tre morti americani in Giordania

Libero: L’uomo forte

Leggo: Benvenuti nell’era Sinner

La Verità: Speranza fa il bullo con il suo libro / ma sulle intensive ha fatto zero

Il Mattino: Soldati Usa uccisi in Giordania

il Quotidiano del Sud: Togliere all’Africa il cappio del debito

Domani: I Verdini alla conquista dell’Umbria