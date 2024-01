Trapani, un progetto per promuovere il consumo del pesce azzurro nell'infanzia

30/01/2024 12:15:00

Promuovere consumo del pesce azzurro nell’infanzia a 360 gradi, informando i consumatori sui vantaggi per l’uso corrente nella dieta alimentare e promuovendolo come prodotto fresco da trasformare, attraverso le ricette della tradizione locale, così come prevede la dieta Mediterranea.

Sono gli obiettivi del progetto “Fish for kids”, promosso dal Distretto Rotary 2110, finanziato dalla Rotary Foundation e dai club Rotary dell’area Drepanum che hanno aderito: Trapani, Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Mazara, Salemi, Trapani Birgi Mozia e Partanna. Il progetto vede coinvolti, oltre ai ragazzi e alle famiglie, anche pediatri, cuochi, ristoratori del settore e gli istituti scolastici “Ciaccio Montalto” e “Bassi – Catalano” di Trapani; “Garibaldi” di Salemi; “Borsellino – Ajello” di Mazara; “Bagolino” di Alcamo; “Montalcini” di Partanna; “Pellegrino” di Marsala; “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano.

La conferenza di presentazione del progetto “Fish for kids” si terrà martedì 30 gennaio alle 15.30 presso la la sala Fulvio Sodano di Palazzo D’Alì, sede del Comune di Trapani , alla presenza di Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani, di Goffredo Vaccaro, governatore Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, dei Presidenti dei club Rotary che hanno aderito e del Prof.Italo Farnetani, docente universitario di Pediatria, noto come il “pediatra più famoso d’Italia”, al quale è stato richiesto di intervenire per informare sull’importanza dell’utilizzo del pesce azzurro nella dieta mediterranea e, in particolare, nella dieta che devono seguire i più giovani.

Il pesce azzurro ha una grande importanza nella dieta e bisogna valorizzarlo e non a caso il Rotary ha promosso e promuove incontri informativi rivolti a studenti e famiglie per migliorare la conoscenza sulle caratteristiche nutrizionali e organolettiche e nello stesso tempo per offrire spunti sulla preparazione e presentazione dei cibi a base di pesce.

Il progetto punta a coniugare bisogni nutrizionali e culturali della comunità, con particolare riferimento al consumo corretto del cibo inteso come elemento di salute oltre che di recupero di uno stile di vita legato alle risorse, alla cultura e alla tradizione del territorio. Questa prospettiva acquista,una valenza maggiore in una provincia marinara come Trapani, nella quale il pesce azzurro ha un grande valore sociale, essendo cibo comune a tutte le comunità, culture, credenze e tradizioni dell’area mediterranea: un vero cibo multiconfessionale.

“Fish For Kids” rientra in una delle aree di intervento della Rotary Foundation relativa alla prevenzione e alla cura delle malattie e mira ad ottenere la diffusione della dieta Mediterranea, ma anche il miglioramento delle abitudini alimentari e la prevenzione delle malattie metaboliche.