I fatti del 31 Gennaio: Meloni chiama Orban, cresce il Pil, la protesta dei trattori

31/01/2024 06:45:00

E' il 31 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Alla fine Giorgia Meloni ha chiamato Orbán per chiedere all’Ungheria «un trattamento consono e più umano» per Ilaria Salis e gli altri detenuti. Tajani sta lavorando con l’ambasciata per riportarla in Italia ma non sarà semplice. Polemiche perché Lollobrigida ha detto di non aver visto le immagini della donna trascinata in tribunale che hanno fatto il giro d’Europa

• Il Pil cresce allo 0,7 per cento e l’Italia fa meglio di Francia e Germania. La spinta però arriva dal superbonus. Senza, nel primo trimestre del 2024, si crescerà solo di un decimale





• In Francia i trattori hanno assediato Parigi, sfilato davanti alla cattedrale d’Orléans e balle di fieno sono state incendiate all’aeroporto di Tolosa. In Italia blocchi in Lombardia, Toscana, Liguria, Puglia, Calabria e Sardegna. Anche la Spagna si unisce alla protesta. Domani c’è il vertice europeo

• Vittorio Sgarbi è stato condannato a pagare a Virginia Raggi un risarcimento di duemila euro e una provvisionale da ventimila. Nel 2018 la paragonò a Ciancimino, ex sindaco di Palermo condannato per associazione mafiosa. Oggi alla Camera si vota mozione per la revoca dell’incarico dopo le inchieste di Report e del Fatto

• I cinque figli di Berlusconi si sono costituiti parte civile nel processo intentato dal padre Silvio contro Giovanna Rigato. L’olgettina è accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro all’ex presidente del consiglio

• Sul premierato nulla di fatto. La Lega si è messa di traverso. Non vuole che si vada a elezioni in caso di sfiducia, è contro al limite a due mandati e non è convinta di dare al premier il potere di revoca dei ministri

• Jannik Sinner è a Roma. Ieri ha incontrato Meloni. Oggi vedrà i giornalisti e si farà fotografare al Colosseo. Domani andrà al Quirinale. E a Sanremo? «Mi devo allenare»

• La Cassazione dà torto alla giudice Apostolico: i trattenimenti dei migranti erano legittimi. I giudici però hanno mandato gli atti alla Corte europea per stabilire se la garanzia finanziaria da quasi cinquemila euro sia conforme al diritto Ue



• Ieri mattina in un blitz israeliano, in stile Fauda, un commando di agenti travestiti da medici, infermieri e malati è entrato nell’ospedale di Jenin per uccidere tre miliziani di Hamas che dormivano in una stanza al terzo piano

• Biden ha deciso come rispondere all’attacco alle truppe Usa in Giordania ma ha fatto sapere che non vuole un allargamento del conflitto. Ieri sera, le milizie irachene Kataib Hezbollah, legate all’Iran, hanno annunciato che porranno fine alle operazioni contro gli Usa

• In Spagna i catalani hanno votato contro l’amnistia. Il testo proposto da Sánchez non rispetta le loro richieste. Un brutto colpo per il premier

• In Gran Bretagna fa scalpore la dieta di Rishi Sunak. Il premier digiuna per 36 ore a settimana. Lo fa per tenersi in forma ma anche per scolarsi litri di Coca-Cola messicana

• Tonino Lamborghini avrebbe un’altra figlia. Si chiama Flavia Borzone, ha 35 anni e sarebbe nata da una relazione dell’erede della casa automobilistica con la cantante lirica Rosalba Colosimo. Un detective privato è riuscito a recuperare la cannuccia di un frappé bevuto Elettra, figlia di Tonino, e stando al Dna le due avrebbero un genitore in comune

• In provincia di Treviso un ragazzo che, per festeggiare i suoi 18 anni, aveva deciso di surfare sul cofano di una macchina guidata dal cugino neo patentato, è morto

• Un ricercatore americano sostiene di aver trovato il relitto dell’aereo di Amelia Earhart. Si troverebbe a cinquemila metri di profondità, 160 chilometri da Howland Island, a metà strada tra l’Australia e le Hawaii, dove, nel luglio 1937, l’aviatrice e il suo navigatore Fred Noonan avrebbero dovuto atterrare

Titoli

Corriere della Sera: Caso Salis, Meloni chiama Orbán

la Repubblica: Prigionieri di Orbán

La Stampa: Pasticcio bonus mamme / bloccati gli sgravi fiscali

Il Sole 24 Ore: Pil, Italia prima tra i big Ue dopo il Covid / ma nel 2024 la crescita parte solo da +0,1%

Avvenire: Africa chiama Italia

Il Messaggero: Caso Salis, Meloni chiama Orbán

Il Giornale: Pressing dell’Italia/ contro le catene a Ilaria

Leggo: Salis, Meloni sente Orbán

Qn: Caso Ilaria Salis, Meloni chiama Orbán

Il Fatto: Ponte di Messina: / mangiatoia libera / sugli stipendi / e le consulenze

Libero: Il Pd invade l’Ungheria

La Verità: Covid, il ritorno degli indecenti

Il Mattino: Caso Salis, Meloni sente Orbán

il Quotidiano del Sud: L’Italia non si ferma anzi cresce! / Ma attenti è finita l’eredità Draghi

il manifesto: Angheria

Domani: Non vedo, non sento, non parlo / Il caso Salis manda in tilt il governo