Promozione: il Marsala torna da San Giovanni Gemini con una bruciante sconfitta

07/02/2024 09:00:00

Bruciante sconfitta per il FC Marsala nella trasferta di San Giovanni Gemini, valida per la 18° giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A. Una unica rete subita al 31’ del primo tempo che gli azzurri di Mister Totò Brucculeri non riusciranno più a recuperare e che, vista la sconfitta della capolista San Giorgio Piana in casa contro la Parmonval, amareggia ancor di più capitan Genesio e compagni per l’occasione persa di avvicinare la vetta della classifica candidandosi per la vittoria finale del torneo. Invece, a causa di questo risultato negativo, gli azzurri dovranno ancora sudare le proverbiali sette camicie nelle ultime otto giornate che restano di stagione regolare per dimostrare di essere meritevoli del salto di categoria. Saranno otto finalissime che il FC Marsala dovrà giocarsi con il coltello tra i denti e che inizieranno domenica prossima in casa, al Nino Lombardo Angotta, contro il Casteltermini che sicuramente raggiungerà l’impianto lilibetano con il piglio di chi vuole fare risultato a Marsala, una costante che i ragazzi di Mister Totò Brucculeri dovranno contrastare fino alla fine del campionato.

Tabellino: Gemini – Marsala 1-0

Marcatori: 31’ pt Marrone (G).

Gemini: De Miere, Mazzotta, Di Marco, Reina, Villamayor, Mangiapane, Marrone (43’ st Petruzzella), Munì (31’ st Tirrito), Spinelli, Scrudato, Gallo (34’ st Reina). Allenatore: Christian Perricone.

Marsala: Barbera, Genesio, Damonte, Rallo F., Nocito, Taormina (21’ st Oscar), Mamone, Bono, Carovana, Iannotti, Vetrano (7’ st Veltri, 43’ st Bonfratello). Allenatore: Totò Brucculeri.

Ammoniti: Mangiapane, Marrone, De Miere (G); Bono, Mamone, Iannotti, Genesio (M).

Arbitro: Sig.ra Ilaria Di Florio di Palermo.

Assistenti: Sig. Roberto D’Angelo di Trapani; Sig. Daniele Butticè di Trapani.