Il Trapani è più forte delle avversità: che vittoria con la Casertana

Trapani da sballo. I granata vincono 1-0 sul campo della Casertana al termine di una settimana complicata, tra rinvio della sentenza del tribunale federale nazionale e tante partenze.
Nonostante questo, però, la squadra di Salvatore Aronica ha disputato una gara accorta, meritandosi il successo sul campo della formazione campana.
Per il Trapani è il secondo successo di fila che consente di allontanare la zona playout, ma, soprattutto, questa vittoria serve per il morale dei calciatori, autori di una prestazione tutto cuore, proprio come avvenuto la settimana precedente in casa contro il Sorrento.
A decidere la partita è stata la rete realizzata nel finale da Nina, alla prima con la maglia del Trapani. Un gol arrivato a coronamento di un secondo tempo nel quale i granata hanno giocato decisamente meglio rispetto ai padroni di casa.
Nel primo tempo c'è stata la traversa della Casertana con Proia e, nella ripresa, stessa cosa con la conclusione di Casarotto.
Nel mezzo il Trapani è stato pericoloso con le conclusioni di Celeghin, Nina e soprattutto, Canotto che scavalca pure il portiere, ma si vede respingere la conclusione sulla linea.
Al 72' la Casertana è rimasta in dieci per il rosso a Casarotto, quindi, nel finale è arrivato il gol di Nina, il più lesto a riprendere una respinta del portiere dei campani.
Il Trapani, così, sale a 25 punti in classifica, 3 punti sopra la zona playout, a 4 punti da quella playoff e, soprattutto, senza i 15 punti di penalizzazione oggi i granata sarebbero quarti in classifica.rita