I fatti del 13 Febbraio: l'Irpef e gli agricoltori, Israele e gli ostaggi, flop del Liceo "Made in Italy"

13/02/2024 06:49:00

E' il 13 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La maggioranza trova un accordo sull’Irpef ma gli agricoltori sono divisi: Riscatto agricolo è pronto a portare via i trattori da Roma, Comitato Agricoltori Traditi continua la protesta e giovedì sarà al Circo Massimo

• Israele libera due ostaggi con un’operazione in cui sarebbero morti un centinaio di palestinesi. Netanyahu non ha fatto in tempo a esultare che Hamas ha fatto sapere che tre degli otto ostaggi feriti in un raid del fine settimana sono morti

• Il grande flop del Liceo del Made in Italy: si sono iscritti solo in 375

• Dopo la devastazione del liceo Severi-Correnti di Milano, Valditara vuole portare in tribunale e bocciare gli studenti che occupano e fanno danni nelle scuole

• Milei a Roma fa pace con il Papa, incontra Mattarella e Meloni e poi dà il meglio di sé in un’intervista a Nicola Porro: «Sono anarco-capitalista», «penso che lo Stato sia un’associazione criminale», «il keynesianismo è una teoria creata per politici messianici che poi si rivelano corrotti»

• Il sindaco dimissionario di Terni, Stefano Bandecchi, è indagato per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono allo scorso agosto quando si scagliò contro il consigliere di Fdi Marco Cecconi. Bandecchi minaccia «testate sui denti»

• Al centro delle indagini della procura di Torino il passaggio di quote della Dicembre da Marella Agnelli ai nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann. Ci sarebbero «evidenti anomalie»

• Ancora polemiche sul festival di Sanremo. Bufera su Mara Venier che ha zittito Dargen D’Amico e i giornalisti, e che ha letto la nota pro-Israele di Sergio Rossi. Divide anche Geolier, tra chi parla di razzismo meridionale e chi condanna il televoto, tra chi lo idolatra e chi lo dice «impresentabile»



• Re Abdullah II di Giordania è stato ricevuto alla Casa Bianca. Le relazioni tra Usa e Israele si fanno sempre più tese. Biden avrebbe dato dello «stronzo» a Netanyahu. Al-Sisi schiera 40 carri armati alla frontiera per respingere i migranti

• Israele ha vietato l’ingresso a Francesca Albanese, relatrice speciale del Consiglio dei diritti umani dell’Onu, e ha bloccato 1.049 container di cibo per Gaza

• Kamala Harris s’è detta pronta a guidare gli Stati Uniti. Peccato che il 42 per cento degli americani abbia un’opinione molto negativa su di lei

• Con uno spot da 7 milioni di dollari mandato in onda durante il Super Bowl, Robert Kennedy Jr. ha lanciato la sua candidatura. Nella pubblicità si dipinge come l’erede di Jfk. La famiglia insorge

• Il segretario americano alla Difesa Lloyd J. Austin è stato nuovamente ricoverato in ospedale ma sta bene

• Ilaria Salis ha presentato istanza per i domiciliari in Ungheria. Il padre sta cercando una casa a Budapest

• Per la strage di Altavilla Milicia, oltre a Giovanni Barreca sono stati fermati anche due presunti istigatori. Si chiamano Massimo Carandente e Sabrina Fina ed entrambi, spiega l’unica figlia sopravvissuta, «dicevano di voler sopprimere il diavolo»

• Il calciatore Giovanni Padovani è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso a martellate la ex compagna Alessandra Matteuzzi

• Alessandro Impagnatiello piange davanti alle foto del cadavere massacrato di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta che lui stesso uccise con 37 coltellate

• La Juventus ha perso in casa contro l’Udinese per una rete a zero. È il secondo ko di fila per i bianconeri, che ora sono a meno sette dall’Inter. I nerazzurri hanno anche una gara da recuperare

• Kelvin Kiptum, maratoneta keniano, unico atleta al mondo ad aver completato una maratona in meno di due ore e un minuto, è morto in un incidente stradale. Aveva 24 anni

Titoli

Corriere della Sera: Blitz e bombe, liberati due ostaggi

la Repubblica: La destra marcia sulla Rai

La Stampa: Il lavoro c’è, stipendi mai così bassi

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, corsa verso la flat tax

Avvenire: Fermarsi in tempo

Il Messaggero: Trattori, sì agli sgravi Irpef

Il Giornale: «Bocciare i vandali della scuola»

Leggo: Bliz israeliano, liberi 2 ostaggi

Qn: Sale lo sconto Irpef per gli agricoltori

Il Fatto: Ghali censurato / anche da “Repubblica”

Libero: «Conservatori, uniamoci»

La Verità: L’eutanasia spacca le roccaforti Pd

il Quotidiano del Sud: L’Europa apparecchia, Cina e Usa mangiano

il manifesto: Testa / di cuoio

Domani: Azzardo e nomine, la rete di Caputi / Fazzolari chiede soldi a Domani