I fatti del 14 Febbraio: mozione per il cessate il fuoco, Crosetto ricoverato, scontri 

14/02/2024 06:59:00

E' il 14 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Per la prima volta il Parlamento impegna il governo a chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Lo fa con una mozione Pd passata grazie a un’inedita mediazione tra Schlein e Meloni. Spiazzato Conte, che si è trovato costretto a votare con i dem

• Il ministro Crosetto è stato ricoverato ma sta bene. Ha avuto una lieve pericardite che però non ha danneggiato il cuore

• Scontri tra polizia e manifestanti pro-Palestina davanti alle sedi Rai di Napoli e Torino. Diversi feriti





• È morto Ugo Intini. Politico e giornalista, esponente storico del Partito Socialista Italiano. Aveva 92 anni

• A Cisterna di Latina un finanziere di 27 anni ha ammazzato la madre e la sorella della sua ex fidanzata. La ragazza si è salvata solo perché è riuscita a chiudersi in bagno

• In Egitto si tratta per una tregua di sei settimane in cambio di ostaggi. Intanto Netanyahu ha presentato a al-Sisi un piano per evacuare Rafah e gli Usa stanno indagano su possibili crimini di guerra compiuti da Israele

• Negli Usa la Camera ha chiesto l’impeachment per il ministro degli Interni Mayorkas con l’accusa di aver rifiutato deliberatamente di applicare le leggi sul confine e di aver violato la fiducia pubblica. Difficile che il provvedimento passi anche in Senato

• Il Senato Usa approva il pacchetto di aiuti da 95 miliardi per Ucraina, Israele e Taiwan. La Camera però è pronta a bloccarlo

• Nel Donbass i russi hanno costruito un muro con vagoni ferroviari e container lungo trenta chilometri. Ribattezzato il «treno dello zar» serve ai militari della Federazione per proteggersi dall’artiglieria e dalle granate cluster

• Lo zio di Mahsa Amini è stato condannato a cinque anni di reclusione. Dovrà anche scrivere la biografia di un membro dei Basij, le forze paramilitari delle Guardie Rivoluzionarie, ucciso durante le proteste

• In Oregon, negli Usa, c’è un caso di peste bubbonica. Il malato sarebbe stato contagiato dal suo gatto

• La corte d’appello di Milano ha negato l’estradizione in Ungheria per Gabriele Marchesi, indagato a Budapest insieme a Ilaria Salis. Motivo? Il «rischio concreto di trattamenti inumani nelle carceri ungheresi». Per ora resterà ai domiciliari in Italia

• Non verranno processati i due funzionari Onu accusati di omicidio colposo per non aver garantito la sicurezza dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Sono coperti dall’immunità diplomatica

• Ai mondiali di nuoto di Doha Simona Quadarella si prende il secondo oro mondiale nei 1.500 metri e conquista il pass per le Olimpiadi

• In Repubblica Ceca Lisa Vittozzi ha vinto l’oro al mondiale di Biathlon nell’individuale

Titoli

Corriere della Sera: L’Italia a Israele: è ora di fermarsi

la Repubblica: Gaza, intesa Schlein-Meloni

La Stampa: «Gaza, l’Italia guidi l’azione Ue»

Il Sole 24 Ore: Il calo dell’inflazione Usa delude le attese / Borse in rosso per i timori sui tassi

Avvenire: Scuola di cittadinanza

Il Messaggero: Meloni-Schlein, appello di pace

Il Giornale: Dubbi sulle firme / e paradisi fiscali / Le accuse a Elkann

Leggo: L’Italia chiede il cessate il fuoco

Qn: Israele, dialogo aperto tra Meloni e Schlein

Il Fatto: Botte a chi manifesta / per Gaza e per Ghali

Libero: Agnelli in paradiso (fiscale)

La Verità: Otto su dieci biocciano i 30 all’ora / ma il Nobel delira sui pedonicidi

Il Mattino: Meloni-Schlein, asse sulla pace

il Quotidiano del Sud: Non basta riverniciare i vecchi slogan

il manifesto: Anche no

Domani: «Usa indagano su crimini di Israele» Su Gaza passa la mozione di Schlein