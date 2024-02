  Elezioni a Mazara, nulla di scontato. Vita Ippolito, una coalizione “forte” per battere Quinci e Cristaldi

20/02/2024 06:00:00

La campagna elettorale per le amministrative di Mazara del Vallo non è per niente scontata.

Ritenuta da molti una outsider, potrebbe giocare una partita da protagonista la candidata sindaca Vita Ippolito.

Non ha solo delle liste forti in suo sostegno ma una capacità di oratoria fluida, capace di arrivare a chiunque.

Non ha ancora tenuto la conferenza stampa di ufficializzazione della sua candidatura ma dal modo in cui sta approcciando a questa avventura elettorale è chiaro il suo modo di operare.

Alla inaugurazione della sede provinciale dell’UDC, alla presenza di Décio Terrena, la Ippolito si è definita donna di centrodestra, soprattutto vicino alle donne e alle questioni femminili.

E’ l’unica candidata sindaca donna a Mazara, che ha rotto il fronte polarizzato del candidato sindaco uscente Salvatore Quinci e del candidato Nicola Cristaldi.

Durante quella inaugurazione la Ippolito ha sottolineato: “In me convivono idealità e prassi, faccio politica per questo. Chi fa politica deve essere disposto a perdere la vita per costruire un mondo migliore e deve avere capacità di incidere in questo mondo”. La candidata sindaca Ippolito ha già iniziato la sua campagna elettorale, Mazara come città più rappresentativa del Mediterraneo: “Crede nello scambio e al lavoro, alla dignità e all’eccellenza degli esseri umani, secondo una visione umanistica e multietnica. Proprio dall’Africa, dalla gente, dalla stampa, dai governanti, questa città, è chiamata, additata ed è vissuta, emotivamente, come città di pacifica convivenza. Mazara è città, che nata sulle sponde di un fiume, ha aperto in ogni tempo, per vocazione naturale e culturale, le sue porte al mare, ricevendo e accogliendo uomini e cose da ogni angolo del Mediterraneo. Tra i luoghi che ancora oggi sembrano restituire il senso segreto del Mediterraneo, la storia e le storie di queste antiche vie d’acqua, l’umano e intenso respiro dei traffici e degli scambi ordito fra i marinai e pescatori, Mazara più di altre città suggerisce simbolicamente l’immagine del crocevia di odissee e di migrazioni.

Passaggio fra terre e mondi diversi, ponte e frontiera tra Nord e Sud, fra Europa e Africa, tra Oriente e Occidente.

Negli ultimi due decenni Mazara, tuttavia, ha cominciato a smarrirsi, ripiegarsi su se stessa, isolarsi e intristirsi.

Un processo pericoloso che negli ultimi anni ha assunto connotati intollerabili”.





Infine spiega anche la motivazione del perché ha accettato la candidatura: “Ecco perché nel momento in cui mi è stato chiesto un impegno per la città ho risposto sì, pur nella consapevolezza di dover sacrificare i miei affetti e la mia professione; se non l'avessi fatto avrei perso il diritto di lamentarmi e amareggiarmi nel vedere la mia città stordita e delusa.

Raccogliendo quindi, l’invito rivoltomi dai partiti del centro destra, a cui hanno aderito anche le migliori forze progressiste presenti nel territorio, ho dato la disponibilità come candidata sindaca della città di Mazara del Vallo per le prossime Elezioni Amministrative 2024.

La reputo una sfida entusiasmante e l’affronterò nell’unico modo che conosco, con forza, coraggio e determinazione.

Sono consapevole di poter contare su una coalizione forte, fatta di donne e uomini di valore che hanno deciso di mettere insieme le loro energie e le loro idee per scrivere con me una nuova pagina di storia per la nostra amata città”.





Nicola Cristaldi ha già messo su liste e squadra per la campagna elettorale, ha iniziato a confrontarsi con i cittadini. Qualche giorno fa è stato a Mazara2, ha lamentato la presenza di molti rifiuti e un quartiere abbandonato: “Merita questo quartiere una maggiore attenzione, c’è da fare un serio intervento di recupero urbano e sociale”.

Certo di vincere, con le sue sei liste, è invece il sindaco uscente Salvatore Quinci.