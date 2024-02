A Trapani arrivano le autobotti, ma non per tutti

22/02/2024 06:00:00

“Alle persone non importano gli aspetti tecnici – ammette Orazio Amenta, dirigente del Servizio Idrico Integrato del Comune di Trapani-, ma noi lavoriamo notte e giorno per soddisfare il fabbisogno dei cittadini. Cercheremo di terminare i lavori entro sabato, quando si procederà a mettere in funzione il nuovo bypass. Attualmente zone come Villa Rosina, Xitta e il Comune di Misiliscemi vengono servite con poca acqua o nulla. Con il bypass intendiamo far ritornare la normalità”.

Intanto cambia il bypass e arrivano le autobotti per chi è in regola con i pagamenti. È stata variata la geometria e la sezione dell’innesto, sia in entrata che in uscita, alla conduttura provvisoria realizzata a Milo, alle porte di Trapani, dove è stata danneggiata la tubatura che collega i pozzi di Bresciana con il serbatoio di San Giovannello. La vecchia conformazione non ha retto alla troppa pressione durante il test di erogazione di quattro giorni fa. Il raccordo in alcuni punti, per la troppa pressione, ha subito una deformazione irreparabile.

“Nella giornata di martedì, l’impresa ha lavorato alacremente per la costruzione di un nuovo raccordo – spiega Orazio Amenta, -. Un passaggio necessario per apportare modifiche al secondo raccordo, così da prevenire altre spiacevoli ripercussioni. Due giorni fa la pioggia ha dato una battuta d’arresto, purtroppo, perché lo scavo era completamente allagato e abbiamo dovuto usare le pompe. E poi la saldatura ha bisogno di un clima non umido”.In base agli ultimi controlli, il danno alla condotta principale è aumentato. Ai 65 metri squarciati se ne aggiungono altri 12 con una rigatura lineare. Intanto, il Comune è alle prese con un altro problema, perché Siciliacque ha ridotto la portata verso Trapani, a causa della crisi idrica che ha colpito, già nel mese di febbraio, tutta la Sicilia. “- conclude Amenta -. Purtroppo, questo guasto alla condotta di Bresciana si è verificato nella fase in cui la Sicilia è in crisi. Per cui, se inizialmente Siciliacque ci dava 120 litri al secondo, oggi ne eroga 85”.

Diramato poi il nuovo calendario di distribuzione dell’acqua, sempre ogni quattro giorni: Trapani centro il 25 e il 29 febbraio, Trapani Nuova il 23 e il 27 febbraio. Il Comune, poi, cerca di venire incontro alle esigenze della popolazione, soprattutto di coloro che da quando si è verificato il problema, non ricevono acqua nelle proprie case, a cominciare dai residenti del quartiere di Villa Rosina o della frazione di Xitta. Da oggi è attivo il servizio di rifornimento dell’acqua con le autobotti e dal Comune precisano come la priorità sarà riservata proprio agli abitanti di Villa Rosina, di Xitta, ma anche della zona di via Villanuova, altro punto rimasto all’asciutto. Poi, a seguire tutte le altre. Per accedere al servizio bisognerà essere in regola con i pagamenti delle bollette e per le prenotazioni i cittadini avranno tre possibilità: inviare una mail all'indirizzo acquedotto@comune.trapani.it; chiamare i numeri 0923-590730.731.034; recarsi direttamente all'autoparco comunale.