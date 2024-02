Vini, ricerca e innovazione: torna l'Enofocus di Assoenologi Sicilia

27/02/2024 11:00:00

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’innovazione, la ricerca, la formazione e l’informazione in campo enologico: si svolgerà il 29 febbraio e l’1 marzo l’Enofocus 2004, evento organizzato da Assoenologi Sicilia con il sostegno dell’IRVO, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Agrarie (SAAF), Alimentari e Forestali e il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Palermo, con il patrocinio dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e il prezioso contributo delle aziende di settore, pronte a condividere con i tecnici studi, ricerche, sperimentazioni con l’obiettivo comune di avere un quadro completo delle dinamiche di settore.

L’appuntamento è presso l’Aula Magna G.P. Ballatore - Dipartimento SAAF dell’Università degli Studi di Palermo.

“La passione comune per il nostro lavoro ci spinge a cercare sempre un continuo miglioramento, immaginando soluzioni moderne a problemi di ieri e di oggi, cogliendo occasioni e possibilità. Il nostro augurio è che il ricco programma di interventi, per il quale ringraziamo sentitamente gli stimati relatori intervenuti, possa essere spunto per affrontare con sguardo nuovo i vari aspetti del nostro lavoro, fatto di sempre maggiori responsabilità. In sinergia con il mondo accademico e con quello aziendale, Assoenologi Sicilia si impegna nel fornire gli strumenti necessari ad affrontare i mercati, con tutte le competenze che oggi necessitano, e promuovere la ricchezza della nostra terra, sia in termini di prodotto che di risorse umane.” – commenta il Presidente di Assoenologi Sicilia enol. Giacomo Manzo. Prevista anche la presenza del Presidente Nazionale Assoenologi, enol. Riccardo Cotarella.

Qui si può scaricare il programma.