I fatti del 28 Febbraio: centrodestra spaccato, Trump e Biden avanti, tutti contro Macron

28/02/2024 06:56:00

E' il 28 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il centrodestra fa i conti con sconfitta in Sardegna, mentre Schlein rilancia il campo largo. Per i risultati definitivi delle regionali sarde però bisognerà aspettare almeno 15 giorni, 19 sezioni non sono state ancora scrutinate. Polemiche

• Trump e Biden vincono le rispettive primarie in Michigan. Nonostante la sconfitta, Haley continuerà la corsa almeno fino al Super Tuesday. Le proteste degli arabi potrebbero costare la rielezione al presidente in carica





• Tutti contro Macron. La sua proposta di inviare truppe Nato in Ucraina ha fatto rabbrividire mezzo mondo. Dall’Italia agli Usa, passando per Spagna Svezia e Uk, nessuno auspica l’escalation della guerra

• Sono stati liberati in Mali i tre cittadini italiani rapiti quasi due anni fa da un gruppo di jihadisti. Stanno bene e sono stati riportati a Roma

• Denis Verdini è tornato in carcere, stavolta a Sollicciano (Firenze). Ha violato le prescrizioni dei domiciliari. Dopo il dentista, se ne andava a cena con amici politici

• Il prof. Burioni boccia (quasi) tutti all’esame di Microbiologia. Salvi soli 10 studenti su 408. I ragazzi si lamentano eppure il virologo è convinto che per passare il suo test basta studiare

• «Non si può dire sempre di no». Con queste parole Mario Draghi prova a scuotere l’Ue parlando di riforme e innovazione per aumentare produttività e competitività

• Sarebbero quattro i cavi sottomarini danneggiati dagli Houthi nel Mar Rosso. A rischio le comunicazioni con i Paesi del Golfo e l’India. Per ripararli ci vorranno almeno 15 giorni

• Allarme maltempo in Italia. In Veneto è allerta rossa. In Emilia si temono esondazioni e allagamenti. Frane in Liguria. Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia. Parchi chiusi a Napoli

• Oleg Orlov, storico volto della dissidenza russa, è stato condannato a due anni e mezzo di prigione per «discredito delle forze armate» con l’aggravante dell’odio politico e ideologico. Aveva scritto un articolo contro la guerra in Ucraina

• Il generale Vannacci è stato querelato per diffamazione anche da Paola Egonu. La pallavolista non ha gradito la frase sui suoi tratti somatici che la renderebbero meno italiana

• Il pm Cuno Tarfusser è stato sanzionato con la censura per la richiesta di revisione del processo Erba. Non avrebbe rispettato il protocollo. Intanto però il processo è stato riaperto

• Arrestata a Berlino Daniela Klette, una militante della Raf, latitante da 30 anni. Con lei aveva un passaporto italiano

• A Dubai Sonego batte Nagal 6-4, 5-7, 6-1. Ad Acapulco vanno agli ottavi Arnaldi e Cobolli

Titoli

Corriere della Sera: «Una sconfitta, / impareremo»

la Repubblica: Schlein: «Non finisce qui»

La Stampa: Meloni-Salvini, alta tensione

Il Sole 24 Ore: Industria 5.0, chi incassa il bonus

Avvenire: Intimidazioni ai preti / un attacco alla Chiesa

Il Messaggero: «Sardegna, lezione degli errori»

Il Giornale: Draghi: «Basta dire sempre no»

Leggo: Violenza, l’Sos di 60mila donne

Qn: La lezione Sardegna scuote le coalizioni

Il Fatto: Ultima follia bellicista: / «Soldati Ue in Ucraina»

Libero: Ammucchiatissima

La Verità: Il mistero delle morti improvvise

Il Mattino: «Impareremo dagli errori»

il Quotidiano del Sud: Il gioco d’azzardo della Sardegna

il manifesto: Se stiamo / insieme

Domani: Redde rationem nella destra Meloni ha paura di perdere ancora