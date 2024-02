I fatti del 29 Febbraio: Vannacci sospeso, Meloni difende i poliziotti, i funerali diNaval'nyj

29/02/2024 06:32:00

E' il 29 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il generale Vannacci è stato sospeso per 11 mesi, con lo stipendio dimezzato, per il suo libro Il mondo al contrario. Salvini, infuriato, grida al complotto. Crosetto gli risponde a tono

• Sui fatti di Pisa Meloni difende i poliziotti e lancia una frecciatina a Mattarella. Ieri nuovi scontri a Torino ma questa volta ad essere aggrediti sono stati gli agenti. Una pattuglia è stata danneggiata da anarchici che volevano impedire l’estradizione di uno straniero

• Domani a Mosca i funerali di Naval’nyj. La moglie Julija, a Strasburgo, dà la sua ricetta per colpire Putin

• La regione separatista moldava della Transnistria ha chiesto alla Russia di proteggerla dalle «pressioni» moldave. Oggi Putin risponderà nel discorso annunciato di fronte alla Duma





• Scontro diplomatico tra Ungheria e Italia sul caso Salis. Il ministro Szijjártó ha accusato Roma di interferire sulla magistratura ungherese. Tajani ribatte: «Nessuna ingerenza. Pressioni sì, ma solo sui diritti dei detenuti»

• Diciotto anni dopo la condanna all’ergastolo per la stage di Erba, oggi Rosa Bazzi e Olindo Romano tornano in tribunale per la revisione del processo. Si professano innocenti

• Eredità Agnelli, ieri i legali di Elkann, Ferrero e von Grünigen hanno presentato ricorso contro il decreto che ha autorizzato perquisizioni e sequestri. L’avvocato di Jaki: «Molto rumore per nulla»

• Attenzione a tutti i viaggiatori: da oggi sulle Frecce ci sono nuove regole su bagagli, passeggini e biciclette. E chi non le rispetta deve pagare una multa e scendere dal treno

• Brutta giornata per Donald Trump. Un giudice dell’Illinois lo ha dichiarato ineleggibile per le primarie, i suoi avvocati hanno detto che non ha i 453 milioni per pagare la multa per frode. Unica buona notizia: la corte Supreme è pronta ad ascoltarlo sulla richiesta di immunità

• Monica Lewinsky è tornata in politica. Non da stagista, bensì da modella. È la testimonial di un brand di moda che nella sua campagna invitata gli americani ad andare a votare

• Una fregata tedesca della neonata missione Aspides respinge un primo attacco degli Houthi. Ha abbattuto due droni

• Due giornalisti di Chi l’ha visto? hanno ritrovato il corpo di Antonella Di Massa, la ischitana scomparsa 13 giorni fa. Omicidio o suicidio? Per ora tutte le piste sono aperte.

• Assolto in appello Andrea Antico, uno dei tre caporali della Folgore accusati della morte del paracadutista di leva Emanuele Scieri

• Nei recuperi di Serie A, trionfo di Napoli e Inter. I campioni d’Italia hanno asfaltato il Sassuolo per 6 a 1, i nerazzurri hanno battuto l’Atalanta 4 a 1. Ora sono a +12 sulla Juve

• La Federazione italiana di atletica leggera ha ritirato la candidatura di Roma ai Mondiali 2027 perché il governo non gli ha assicurato i fondi necessari

Titoli

Corriere della Sera: Salis, scontro con Budapest

la Repubblica: Attacco a Mattarella

La Stampa: «Russia pronta a usare il nucleare»

Il Sole 24 Ore: Superbonus e Pnrr: pioggia di controlli / anche dalla Ue, sotto tiro 60mila cantieri

Avvenire: Armi, l’insostenibile peso

Il Messaggero: Bonus auto fermi per burocrazia

Il Giornale: Primo via libera / ai test psicologici / per i magistrati

Leggo: Navalny, la vedova: «Putin sanguinario»

Qn: Lo spettro nucleare nei piani di Mosca

Il Fatto: Ursula sogna la guerra: / «Le armi come i vaccini»

La Verità: La Ue prepara la guerra a Putin: / «Compriamo armi come vaccini»

Il Mattino: Auto, slittano gli eco-incentivi

il manifesto: Buco / nell’acqua

Domani: Meloni rischia grosso in Abruzzo / Il flop della “generazione Atreju”