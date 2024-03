I fatti del 2 Marzo: i funerali di Navaln’yj, Meloni da Biden, Chico Forti in Italia

02/03/2024 08:29:00

E' il 2 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In una chiesa alla periferia di Mosca si è celebrato il funerale di Aleksej Navaln’yj. Migliaia di persone si sono radunate per dirgli addio. Molti gridavano: «Naval’nyj! Naval’nyj!», «Aleksej! Aleksej!», «No alla guerra!», «Russia libera!», «Putin assassino!»

• Biden ha ricevuto Giorgia Meloni nello Studio Ovale. Il colloquio è durato un’ora. Il presidente ha scherzato: «Le ho canticchiato Georgia on my mind di Ray Charles»

• Poco prima di entrare alla Casa Bianca la Meloni ha annunciato via social che Chico Forti, da 24 anni in carcere in Florida con l’accusa di omicidio, finirà di scontare la sua pena in Italia

• Dopo la strage di giovedì (112 morti, 760 feriti) sono sempre più forti le pressioni su Israele perché cessino le ostilità. Intanto Hamas ha diffuso un nuovo video che, come in un gioco a premi, racconta la morte degli ostaggi catturati il 7 ottobre. «Indovinate! Chi è vivo? Chi è morto?»

• Elon Musk ha denunciato OpenAi. Nel 2015 aveva contribuito a creare e finanziare OpenAi, ora dice che la startup è diventata «una divisione di Microsoft» e che pensa solo ai profitti

• L’Istat ieri ha pubblicato una nota sul pil e sull’indebitamento della Pa il cui quadro è molto diverso da quello prospettato dal governo lo scorso autunno. Il deficit è al 7,2% del pil. Colpa del Superbonus, dice il ministro Giorgetti

• Gli avvocati di Olindo e Rosa hanno chiesto ai giudici più tempo per esaminare le memorie delle parti civili, i giudici hanno accolto la richiesta e il processo è stato rinviato al 16 aprile

• L’emergenza siccità in Sicilia è sempre più grave. Il razionamento dell’acqua potabili, iniziato a gennaio, ormai è esteso a 160 comuni su 391

• Secondo un sondaggio in Abruzzo il candidato della Meloni otterrebbe il 50,6% delle preferenze, mentre il candidato del centrosinistra lo tallona col 49,4%

• I vescovi dell’Emilia-Romagna criticano Bonaccini per la legge regionale sul suicidio assistito

• Tommaso Cerno ha preso il posto di Davide Vecchi come nuovo direttore del Tempo

• Il marito di Lady Gabriella Windsor, cugino acquisito di re Carlo d’Inghilterra, si è sparato un colpo di pistola alla nuca nella sua casa

• George Galloway, candidato dell'estrema sinistra inglese, ha trionfato nell’elezione suppletiva nella cittadina di Rochdale, portando a casa il 40% dei voti, con una piattaforma centrata unicamente sull’appoggio alla causa palestinese

• Papa Francesco ha parlato contro l’ideologia gender. «Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità»

• CVS e Walgreens, le due principali catene di farmacie statunitensi, hanno fatto sapere che da marzo cominceranno a vendere in alcuni dei loro negozi il mifepristone, la pillola abortiva più diffusa negli Stati Uniti

• Il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, in Calabria, ha ricevuto un bossolo di pistola via posta. L’uomo ora è sotto scorta

• A Novara un uomo di 62 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ammazzato l’anziana madre e averla seppellita nel bosco. Nei giorni successivi alla scomparsa aveva fatto dire una messa per lei mostrandosi molto addolorato

• Un romanzo postumo di Gabriel García Márquez, Ci vediamo ad agosto, sarà pubblicato nei Paesi di lingua spagnola il 6 marzo

• Ieri sera all’Olimpico Lazio Milan è finita 0 a 1. I rossoneri consolidano il terzo posto in classifica

• È morto Corrado Pensa, maestro apprezzato per la sua profonda conoscenza delle tradizioni buddhiste, professore, psicoterapeuta junghiano, uno dei più famosi insegnanti di meditazione in Italia. Aveva 85 anni

Titoli

Corriere della Sera: Meloni da Biden, / l’intesa su Gaza: / «Sì ai due Stati»

la Repubblica: Il bunker di Meloni

La Stampa: Il popolo di Navalny

Il Sole 24 Ore: Il Superbonus sfonda i conti pubblici: deficit al 7,2%, spese 2023 a 76 miliardi

Avvenire: «Giù le armi»

Il Messaggero: Meloni-Biden, avviso a Israele

Il Giornale: Giorgia porta a casa Chico

Qn: Meloni riporta Chico Forti in Italia

Il Fatto: “Accessi abusivi” su mezzo / governo, Conte, Renzi&C.

Libero: Meloni riporta Chico Forti in Italia

La Verità: Truppe Nato sono già in Ucraina / Vogliono trascinarci in guerra

Il Mattino: Asse Meloni-Biden su Israele

il Quotidiano del Sud: Il Pil italiano sorprende ancora

il manifesto: Pietra tombale

Domani: Vietato fare inchieste sui politici / I magistrati indagano su Domani