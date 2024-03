Domenica al Museo, concerti e spettacoli. Primo weekend di marzo in provincia di Trapani

02/03/2024 06:00:00

È il primo fine settimana del mese e, come di consueto, le porte dei tesori storici si spalancano gratuitamente

per accogliere visitatori affamati di conoscenza e bellezza per la "Domenica al Museo", occasione imperdibile per immergersi nell'antichità e nell'arte senza alcun costo di ingresso. E poi ancora tanto da fare in provincia di Trapani dagli spettacoli teatrali ai concerti:

PROVINCIA DI TRAPANI - Una domenica all'insegna della cultura anche in Sicilia. Torna il tradizionale appuntamento della "Domenica al Museo": l'iniziativa che prevede, ogni prima domenica del mese, l'ingresso gratuito in Parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali. Domenica 3 marzo, dunque, niente biglietto per visitare i principali siti culturali regionali, come disposto dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, aderendo all'iniziativa del Ministero della Cultura. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con accesso su prenotazione dove previsto. Per informazioni e per consultare l’elenco completo potete dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa regionale. I luoghi coinvolti: Parco archeologico di Segesta, Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Parco archeologico "Lilibeo-Marsala", Area archeologica di Capo Boeo, Museo del Satiro a Mazara del Vallo, Castello Grifeo a Partanna

L'ex Stabilimento Florio a Favignana.

SEGESTA - Il prossimo 3 marzo cade la prima domenica del mese e l’ingresso al parco archeologico di Segesta, come a tutti i luoghi della cultura, sarà gratuito. Un’occasione da non perdere per scoprire il sito rinato dopo l’incendio disastroso che l’ha colpito nel luglio scorso. Ma Segesta è già risorta e la natura ha ripreso il sopravvento attorno ai monumenti rimasti miracolosamente illesi.

Il programma è denso e accontenta tutti: dall’immersione a 360 gradi nella mostra e nelle installazioni di Elyma di Gandolfo Gabriele David, in forte dialogo con il sito archeologico; al Mercato degli Elymi, progetto del Parco che ha voluto creare uno spazio dedicato alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio. Con bando pubblico sono state assegnate dieci postazioni ad altrettante aziende locali che faranno così conoscere i loro prodotti (quindi vino, carne, miele, formaggi, pasta, frutta e verdura). Saranno poi disponibili una visita guidata approfondita su l’imponente tempio dorico, e un laboratorio per i più piccoli. Attivo il servizio di ristorazione “smart” con il food truck (installato in attesa che venga ripristinata la caffetteria anch’essa distrutta dalle fiamme).

Alle 11.45 un archeologo di CoopCulture (che cura i servizi aggiuntivi) guiderà una visita al solo Tempio dorico: verranno narrate le tecniche di costruzione, analizzati gli elementi architettonici legati a questo stile e indicati gli accorgimenti che rendono il tempio di Segesta un exemplum tra gli edifici sacri del suo tempo, senza dimenticare le ultime e rilevanti scoperte sull’attribuzione del culto all’interno. La visita sarà disponibile anche il 17/28/30 marzo, sia alle 10.30 che alle 11.45. Info e biglietti: www.coopculture.it

Mentre i grandi seguono le spiegazioni dell’archeologo, (dalle 10.30) i bambini saranno coinvolti in una visita/ laboratorio che sarà un vero gioco perché si cercherà di stabilire una relazione emotiva tra i piccoli partecipanti e il tempio maestoso. I bambini proveranno ad abbracciare una colonna, per comprenderne concretamente le dimensioni; cammineranno dentro al tempio e, contando i loro passi, scopriranno quanto fosse veramente grande; seduti a terra osserveranno, guardando in alto, le colonne, raccontando le loro sensazioni.

SELINUNTE - Il parco archeologico di Selinunte apre le porte nella prima domenica del mese per accogliere il pubblico e provare un’esperienza e un percorso diverso sulle bici per un avvincente archeo-bike tra le rovine dei templi.

ore 11.00: i più piccoli possono partecipare ad un laboratorio, scoprendo che gli antichi greci dedicavano un vaso a ciascun contenuto (olio, vino, spezie); quindi ritaglieranno sagome dai cartoncini e decoreranno ciascuno il proprio vaso rifacendosi ai reperti mostrati dagli archeologi. (Costo biglietto: 10 euro).

Ore 11.45: per i più grandi è prevista la visita guidata da un archeologo di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, oltre alle tecniche di costruzione dei templi antichi, dalle cave al trasporto fino all’elevazione e posizionamento dei blocchi. (Costo biglietto: 7 euro)

TRAPANI - Per “TrapanIncontra”, sabato 2 marzo, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, Girolamo Grammatico presenta il libro "Sopravviventi" (Einaudi), un diario toccante e potente sulle storie intense vissute in prima persona dall'autore in un centro d'accoglienza.

TRAPANI - Domenica 3 marzo, alle ore 18.30 alla Chiesa di Sant’Alberto (via Garibaldi), concerto a lume di candela “Magia a 10 corde” con Davide Alogna, violino, e Giulio Tampalini, chitarra. Modalità d’acquisto dei biglietti:On line su www.memassociation.org - al Botteghino, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio su WhatsApp al +39 3761380272.

MARSALA - Farà tappa a Marsala al CineTeatro Impero il 2 marzo, alle ore 21.00, lo spettacolo Freddie the Show must go on della Queen tribute band. Biglietti su www.boxol.it

MARSALA - Per la stagione concertistica 2024 dell’Associazione Beethven, domenica 3 marzo, alle ore 18.00 al Teatro Sollima, si esibiscono Miguel Muniz (violino) e Federico Gianello (pianoforte) con un programma di grande virtuosismo da Grieg a Ravel. Info e prenotazioni: 320 6905330

ALCAMO - Per la stagione concertistica 2024 degli Amici della Musica Alcamo, domenica 3 marzo, alle ore 19.00 presso il Centro Marconi, si esibisce la News Saxophone Orchestra (direttore: Paolo Morana).

CASTELVETRANO - Per PalmosaFest, festival di arte e letteratura, sabato 2 marzo, alle ore 18.0’0 presso l’ex convento dei Minimi (piazza San José Maria Escrivà 37), si terrà l'incontro con Valeria Grasso, "Mafia una Donna Contro, Testimone di giustizia: una scelta difficile".Cosa accade quando rifiuti di pagare il pizzo alla mafia? Può essere che un giorno esci di casa per andare a prendere tuo figlio a scuola, e non fai più ritorno? Può essere che scappi per una meta sconosciuta a tutto il mondo, tranne a una manciata di agenti delle forze dell’ordine? La storia di Valeria Grasso, testimone di giustizia, ci invita a toccare con mano e a comprendere quali siano le conseguenze drammatiche di una resistenza civile e consapevole. Il volume offre una lente di ingrandimento per riflettere sul Paese in cui viviamo, aiutandoci a prendere coscienza sull’importanza che le nostre scelte quotidiane hanno sulla Storia.

MAZARA DEL VALLO - Lo spettacolo "La casa di Bernalda Alba" di Federico García Lorca, diretto da Piero Indelicato, sarà in scena al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo il 2 marzo, alle ore 21.00, e 3 marzo, alle ore 18.00. Tradotto in dialetto siciliano dal professore Vincenzo Catanzaro, l'opera narra la storia delle cinque figlie di Bernarda Alba nella Spagna rurale degli anni '30, imprigionate dalle rigide regole imposte dalla madre dopo la morte del padre.

La scenografia è di Guglielmo Barbaresi, le luci di Peppe Prinzivalli, l'audio di Franco Giacalone e gli effetti speciali di PPS, con l'assistente alla regia Giacomo Mangiaracina.

ALCAMO - Domenica 3 marzo va in scena alle 18.00 al Piccolo Teatro di Alcamo la commedia musicale "Déjà vu. Metti un po' di musica tra orecchiette e moussakà", commedia musicale, racconta la storia di Bianca, una giovane imprenditrice che ha traslocato nel Sud Italia insieme alla sua famiglia, dopo una vacanza tra le affascinanti isole del Mediterraneo Orientale. Info al numero 338 2988807.

TRAPANI - Sabato 2 marzo a Trapani dalle ore 16, promosso dall’ufficio catechistico diocesano, si terrà un ritiro per catechisti, educatori scout e dell’azione cattolica ma aperto a tutti. Si tratta di un momento che unisce silenzio, parola, adorazione, visione attraverso la bellezza della fede. L’incontro si aprirà in Cattedrale alle ore 16 con la meditazione guidata da Francesco Cavallini, gesuita del Gonzaga di Palermo che ha vissuto a Gerusalemme e si occupa di giovani in Sicilia sul tema “dal buio alla luce”: seguirà l’adorazione eucaristica comunitaria. Alle ore 18 i partecipanti, senza lasciare il clima d’interiore raccoglimento, si sposteranno nella vicina chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, luogo esemplare per una catechesi visiva quaresimale attraverso i sacri gruppi dei “misteri” di Trapani dove la parola del Vangelo della Passione si è fatta immagine attraverso l’originale proposta dell’artigianato artistico trapanese unico in tutto il Mediterraneo. L’esperienza di evangelizzazione attraverso l’arte dei sacri gruppi trapanesi sarà guidata dalla storica dell’arte Lina Novara. L’incontro sarà aperto dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli.