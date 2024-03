05/03/2024 08:00:00

Anche quest’anno, a Marsala, per tutto il mese di marzo, il Movimento per la vita promuove l’iniziativa "Corredino sospeso" che offre la possibilità, a chiunque voglia aiutare le mamme in difficoltà economica, di acquistare un piccolo capo scelto liberamente, recandosi in uno dei negozi, indicati nella locandina allegata, che hanno dato la disponibilità a sostenere l’iniziativa ed a cui va la gratitudine dell’Associazione.

Il mese di marzo, durante il quale viene convenzionalmente festeggiata la donna, è stato scelto proprio per sottolineare e tutelare la dimensione di madre.