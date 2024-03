Marsala, Interclub dei Rotary dedicato al "dono nelle relazioni umane"

05/03/2024 22:00:00

Un incontro ricco di spunti di riflessione si è tenuto il 27 febbraio al Circolo Lilybeo di Marsala, dove i Rotary Club di Marsala, Castelvetrano Valle del Belice e Salemi si sono uniti per un Interclub dedicato all'"Importanza del dono nelle relazioni umane".

Vita Maltese, Delegata d'Area Drepanum per la Rotary Foundation, ha aperto i lavori con una brillante disamina del significato del dono nella storia dei popoli e del suo valore simbolico. Il dono, ha sottolineato la dottoressa Maltese, è un atto di amicizia, un segno di amore e di unione che va oltre le parole. È un gesto che implica colui che lo riceve e che crea una relazione profonda tra le persone. Il dono non è solo un oggetto materiale, ma anche un impegno, una concezione di vita: il donarsi della madre e del padre per il bene dei figli e della famiglia, ad esempio, è un dono fondamentale.

Domenico Cacioppo, Coordinatore distrettuale dei delegati per la Rotary Foundation della Sicilia Occidentale, ha poi illustrato le finalità della Rotary Foundation, il braccio operativo del Rotary International. Tramite la Fondazione, in collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates, è stata debellata la Polio nel mondo, ad eccezione di alcuni casi isolati in Afghanistan e Pakistan. La Fondazione si occupa anche di altri progetti di grande rilevanza, come la lotta contro la malaria, la costruzione della pace, la prevenzione e la cura delle malattie, l'accesso all'acqua e a strutture igienico-sanitarie, la salute materno-infantile, l'alfabetizzazione e l'educazione di base, lo sviluppo economico comunitario e il sostegno ambientale.

I relatori hanno sottolineato l'importanza del dono, non solo materiale ma anche di tempo e di impegno, per costruire un futuro migliore per tutti. In un momento di crisi economica, è fondamentale incrementare le donazioni alla Rotary Foundation per supportare i numerosi progetti in corso nel mondo.

L'incontro si è concluso con un appello ai soci dei Rotary Club a essere protagonisti del cambiamento, presentando progetti di service per il proprio territorio o per nazioni povere. In questo modo, si potrà fare esperienza diretta dei problemi da risolvere e vivere il vero spirito del Rotary, che si basa sul motto "Servire al di sopra di ogni interesse personale".

L'Interclub di Marsala è stato un momento di grande crescita per i soci dei tre Club coinvolti, che hanno potuto approfondire il valore del dono e l'importanza del loro impegno per migliorare la vita delle persone.

Presenti all'incontro: Francoise Bouix, Presidente del Rotary Club Marsala, Salvatore Bottone, Delegato del Club Marsala per la Rotary Foundation, Patrick Cirrincione, Presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Vincenzo Agate, Delegato Rotary Foundation del Club Castelvetrano Valle del Belice, Maria Antonella Ienna, Presidente del Rotary Club Salemi.