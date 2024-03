I fatti del 7 Marzo: missile vicino Zelens’kyj, morti nel mar Rosso, Haley si ritira

07/03/2024 06:36:00

E' il 7 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’esercito russo ha rischiato di uccidere Zelens’kyj e il premier greco Mitsotakis. I due erano a Odessa per incontrare la comunità greca, quando un missile è caduto a poche centinaia di metri dal corteo di auto. Cinque i morti. Dura la condanna della Ue

• Macron invita gli alleati a «non essere codardi» di fronte alla Russia e preme per mandare truppe in Ucraina



• Primi tre morti nel Mar Rosso. Un missile lanciato dallo Yemen nel golfo di Aden ha colpito la nave mercantile True Confidence. Oltre alle vittime si contano anche sei feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco sostenendo di aver colpito una nave Usa che trasportava missili. La nave però è di proprietà greca e a bordo aveva un carico di prodotti siderurgici e camion

• Nikki Haley si è ritirata dalla corsa alla Casa Bianca ma non ha dato il suo appoggio a Donald Trump. Ora la domanda principale è: chi non ha votato Trump alle primarie lo voterà a novembre?

• Continua la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo. Da una parte Elly Schlein, per sostenere Luciano D’Amico, canta Bella ciao con Bersani. Dall’altra il centrodestra, che cerca la riconferma di Marco Marsilio, teme il crollo della Lega sotto al 5 per cento

• Sul caso del presunto dossieraggio, il tenente Striano non avrebbe agito da solo. Così ha detto il procuratore nazionale della Dna Giovanni Melillo. Ha parlato «di un gigantesco mercato clandestino di informazioni riservate che ha logiche complesse»

• Gravina è indagato per autoriciclaggio e appropriazione indebita. Si tratta di un atto dovuto perché ha chiesto di essere ascoltato in procura assieme ai suoi legali per dare la sua versione. Il presidente della Federcalcio avrebbe restituito i soldi della vendita (andata male) dei libri antichi e avrebbe pagato l’appartamento alla sua figliastra di tasca propria

• A tre giorni dall’inizio del Ramadan, Israele e Hamas non hanno ancora raggiunto un accordo per la tregua. Netanyahu vuole la lista degli ostaggi, Hamas la liberazione di Barghouti, uno dei leader di Al-Fatah candidato a sostituire AbÅ« Māzen

• Per il capo dell’intelligence russa Sergej Naryškin, Naval’nyj è morto per cause naturali: «Prima o poi la vita finisce, le persone muoiono». La vedova di Aleksej invita i russi al boicottaggio

• Il premier spagnolo Pedro Sánchez e gli indipendentisti catalani avrebbero finalmente raggiunto un accordo per rafforzare la legge sull’amnistia

• A 25 anni dall’uccisione di Mico Geraci sono stati arrestati i fratelli Rinella. Sarebbero loro i mandanti dell’omicidio

• Alessandro Boccagna, l’uomo che uccise il vicino a colpi di zappa in testa, è stato condannato a 14 anni e 3 mesi di galera

• Il fisco spagnolo ha chiesto 4 anni e 9 mesi per Carlo Ancelotti. L’allenatore è accusato di frodato le casse pubbliche di Madrid. Ma lui non si scompone e scende in campo contro il Lipsia (1 a 1)

• Nell’andata degli ottavi di Europa League, l’Atalanta ha pareggiato a Lisbona con lo Sporting 1 a 1

Titoli

Corriere della Sera: Zelensky sfugge alla morte

la Repubblica: Usa, valanga Trump

La Stampa: Missili sulla nave greca / Mar Rosso di sangue

Il Sole 24 Ore: Borse ai massimi e Cina in ripresa

Avvenire: Il Sud chiama

Il Messaggero: Il mercato dei dossier illegali

Il Giornale: «Il finanziere non ha agito solo» / Sui dossier l’ombra del sistema

Leggo: L’antitrust: «Più taxi nelle città»

Qn: Melillo accusa: «C’è il mercato dei dossier»

Il Fatto: Salvini e Sangiuliano / inguaiano Marsilio

Libero: Dossier in vendita / per colpire il governo

La Verità: Così la tenaglia pm-cronisti / ha deviato indagini e nomine

Il Mattino: «Dati riservati, c’è un mercato»

il Quotidiano del Sud: Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

il manifesto: Region / di Stato

Domani: Melillo: «Striano non ha agito da solo» / Schlein difende la libertà di stampa