Marsala, la strada dimenticata di contrada San Silvestro. Ecco com'è

07/03/2024 10:10:00

Una strada pubblica dimenticata dall'amministrazione comunale di Marsala. Si trova in contrada San Silvestro ed è l'arteria che collega la via Favara alla via Salemi.

Come vedete dalle foto, più che una strada comunale sembra una vecchia trazzera di campagna, con le enormi pozzanghere che ristagnano dopo un po' di pioggia e dove gli abitanti della zona, sono costretti a fare in auto il percorso come se fossero su una pista per fuoristrada.

"Questa strada comunale è totalmente dimenticata da tutti gli amministratori, ne parlano solo in campagna elettorale - ci scrive il signor Enzo che è un residente della zona -. Non capisco come mai non sia mai stato realizzato un progetto per sistemarla, e menomale che c'era il Pnrr".

