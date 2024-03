I fatti dell'8 Marzo: parla Biden, verso il voto in Abruzzo, lite sull'eredità Agnelli

08/03/2024 07:06:00

E' l'8 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nel discorso sulla Stato dell’Unione pronunciato stanotte, Biden ha promesso più tasse ai ricchi e prezzi di cibo e farmaci più bassi, ha difeso la legge sull’aborto, ha parlato della difesa dell’Ucraina e annunciato la costruzione di un molo a Gaza per far arrivare gli aiuti ai palestinesi. Non sono mancati gli attacchi a Trump

• Chiusura della campagna elettorale in Abruzzo. Sfilata dei ministri a sostegno di Marsilio, con promesse di un «piano casa» e di eliminare «la mafia dei pascoli». Schlein a sostegno di D’Amico punta tutto sulla sanità e il rilancio del salario minimo

• Con 400 sì, Ursula von der Leyen ha conquistato la candidatura del Partito popolare europeo al suo secondo mandato come presidente della Commissione Ue. Ma non tutto il Ppe è d’accordo. Questa volta per vincere dovrà fare una vera e propria campagna elettorale





• Si allarga l’inchiesta sull’eredità Agnelli. La procura ha messo sotto indagine anche Lapo e Ginevra, i fratelli di John, e ha aggiunto l’ipotesi di reato di truffa allo Stato. In pratica i magistrati vogliono capire se i tre fratelli, che aprirono la pratica di successione della nonna Marella in Svizzera, avrebbero dovuto farlo in Italia

• Durante il processo per la morte di Giulia Tramontano le testimonianze della madre di lei, di quella di Alessandro Impagnatiello, il fidanzato che trucidò lei e il figlio che aveva in grembo con 37 coltellate, e dell’amante di lui: «Volevo aiutare Giulia»

• Oggi 8 marzo, festa della donna, l’Italia si ferma. C’è lo sciopero generale (esclusi i trasporti). Polemiche per il corteo delle femministe di Non una di meno a sostegno dei palestinesi

• Chiara Ferragni fa causa all’Espresso che l’ha messa in copertina con la faccia dipinta da Joker. Fedez attacca l’editore del settimanale

• Trentatremilacinquecentoventotto file scaricati (che nessuno sa dove siano), 1.531 nomi ricercati e diecimila accessi (non tutti abusivi). Questi i numeri snocciolati da Raffaele Cantone che sta indagando sul caso del cosiddetto dossieraggio. Il procuratore ha detto che al momento non ci sono prove di ricatti né di contatti con servizi segreti stranieri ma ha parlato di un «verminaio»



• Confermata anche in appello la condanna di Piercamillo Davigo. L’ex pm di Mani Pulite s’è beccato un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dei verbali di Piero Amara

• L’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli è indagata dalla procura di Taranto per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

• Ad Altavilla Milicia, Emanuel, 5 anni, sarebbe stato legato e lasciato morire di stenti. Lo fa sapere Roberta Bruzzone che fa parte del team di difesa del padre del piccolo, Giovanni Barreca

• Poker delle tre italiane. In Europa League la Roma ha travolto il Brighton 4 a 0 e il Milan ha battuto lo Slavia Praga per 4 reti a 2. In Conference la Fiorentina ha avuto la meglio sul Maccabi Haifa per 4 a 3

• Nadal si è ritirato dall’Indian Welles. Dice di non essere ancora pronto. Ieri Arnaldi ha battuto Van Assche (7-6; 7-6). Ora dovrà vedersela con Alcaraz (n.2). Oggi è il giorno di Sinner

Titoli

Corriere della Sera: Spiati, numeri «mostruosi»

la Repubblica: Voto in Abruzzo / sfida sulla sanità

La Stampa: Von der Leyen-Salvini / è scontro sull’Europa

Il Sole 24 Ore: Ocse: debiti sovrani a 56mila miliardi

Avvenire: Il mercato delle spie

Il Messaggero: Dossier, l’ombra dei servizi

Il Giornale: Il quotidiano di De Benedetti / si fa riscrivere gli articoli dai pm

Leggo: «Quei dossier un verminaio»

Il Fatto: Conflitti d’interessi: / Boschi salva Renzi

Libero: Dossier trappola contro la Lega

La Verità: La morsa pm-cronisti soffoca l’Italia

Il Mattino: «Dossier, i numeri mostruosi»

il Quotidiano del Sud: La notte dello Stato

il manifesto: C’è una / rivolta

Domani: «Il mercato delle Sos prosegue» / E Cantone ringrazia Crosetto