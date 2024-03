Trapani, presentazione di Siciliana di Teresa Principato

08/03/2024 08:08:00

Venerdì 15 marzo alle ore 18.00 presso la Biblioteca Fardelliana sarà presentato il libro “Siciliana” di Teresa Principato.

Dialogano con l’autrice Dino Petralia ed Elvira Terranova.

Sono gli anni di Chinnici e Caponnetto, di Falcone e Borsellino, del pool antimafia e del palazzo dei veleni di Palermo, dei processi a carico di protagonisti della politica, del caso Luigi Ilardo, della caccia ai grandi boss e delle azioni che per troppo tempo ne hanno impedito la cattura. Teresa Principato ha visto e vissuto tutto in prima persona, da protagonista, e ha deciso attraverso questo libro autobiografico per la prima volta di mettere a disposizione dei lettori la sua memoria storica ripercorrendo oltre quaranta anni tragici e straordinari.